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В ЄС розгорівся скандал через війну на Донбасі: що сталося

9.5т Читати матеріал російською

Майбутнього посла ЄС в Україні Матті Маасікаса здивували слова естонського політолога Крісті Райк про війну на Донбасі.

Зокрема його обурив текст Райк для колонки для фінського видання Kaleva, що "в Україні політика ЄС протистояла російській геополітиці, викликавши більше 5 років війни".

"Згідно з геополітичним доктринам, ЄС не повинен був здійснювати свій вплив на Україну, оскільки він не має ні можливості, ні волі захищати свої інтереси там силою. Самовизначена мета європейської інтеграції України є вторинним питанням з геополітичної точки зору", – вважає Райк.

Матті Маасікас

Матті Маасікас

eurointegration.com.ua

Маасікас зажадав від Райк, яка є директором Естонського інституту зовнішньої політики в Таллінні, роз'яснень.

Він у своєму Twitter написав наступне: "Мабуть, моїх знань фінської недостатньо: хто/що саме викликало війну в Україні?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матті Маасікас в серпні очолить дипломатичне представництво Євросоюзу в Україні. Він змінить на цій посаді француза Хьюга Мінгареллі, який очолив представництво ЄС в Києві в 2016 році в рамках планової ротації.

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Україна
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"кто/что именно вызвало войну в Украине?" - во тупой. Украина стала на защиту ЕС развязав у себя гражданскую войну. Даже шпротам понятно.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну, есть и среди эстонцев здравомыслящие люди. Конечно, достаточно было сказать Украине: "Так, разберитесь сперва с Россией, у вас там много незакрытых дел и вопросов, чтобы не было у нас тут никаких конфликтов", и все.
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