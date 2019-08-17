В ЄС розгорівся скандал через війну на Донбасі: що сталося

Майбутнього посла ЄС в Україні Матті Маасікаса здивували слова естонського політолога Крісті Райк про війну на Донбасі.

Зокрема його обурив текст Райк для колонки для фінського видання Kaleva, що "в Україні політика ЄС протистояла російській геополітиці, викликавши більше 5 років війни".

"Згідно з геополітичним доктринам, ЄС не повинен був здійснювати свій вплив на Україну, оскільки він не має ні можливості, ні волі захищати свої інтереси там силою. Самовизначена мета європейської інтеграції України є вторинним питанням з геополітичної точки зору", – вважає Райк.

Матті Маасікас eurointegration.com.ua

Маасікас зажадав від Райк, яка є директором Естонського інституту зовнішньої політики в Таллінні, роз'яснень.

Він у своєму Twitter написав наступне: "Мабуть, моїх знань фінської недостатньо: хто/що саме викликало війну в Україні?".

Suomentaitoni eivät ilmeisesti riittää: kuka/mikä oikein aiheutti Ukrainan sodan?



“Euroopassa tämä on näkynyt kaikkein vahvimmin Ukrainassa, jossa EU:n laajeneva sääntöpolitiikka törmäsi rajusti Venäjän geopolitiikkaan aiheuttaen jo yli viisi vuotta jatkuneen sodan.” https://t.co/qlWfkJaVZC — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матті Маасікас в серпні очолить дипломатичне представництво Євросоюзу в Україні. Він змінить на цій посаді француза Хьюга Мінгареллі, який очолив представництво ЄС в Києві в 2016 році в рамках планової ротації.

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