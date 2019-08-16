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В Єрусалимі підлітки влаштували теракт: перші відео і подробиці

2.6т Читати матеріал російською

У Старому місті Єрусалиму (Ізраїль), біля воріт Храмової гори двоє неповнолітніх арабів влаштували теракт із застосуванням холодної зброї.

Як повідомила пресслужба ізраїльської поліції, хлопці були озброєні кухонними ножами з металевим і з керамічним лезами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Вони напали на одного із правоохоронців, встигли поранити його, але були нейтралізовані іншими поліцейськими. Одного з терористів вбили, іншого – важко поранили.

В Єрусалимі підлітки влаштували теракт

В Єрусалимі підлітки влаштували теракт

Скріншот

В результаті нападу поранення у плече отримав працівник поліції, чоловік 30-40 років.

Нападниками виявилися 14-річні Насим Абу Румі і Хамуда аш-Шейх із села Азарія.

Цього року ісламські свята збіглися з єврейським днем жалоби (Дев'яте ава), тому на Храмовій горі вже були потужні сутички між людьми різних релігій, багато з них постраждали.

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За інформацією Іsraelinfo, після теракту правоохоронці перекрили всі в'їзди до Старого міста.

За повідомленнями палестинських джерел, вогнем поліції поранено і охоронця мечеті Аль-Акса Омран Раджабі, непричетного до нападу. Його доправили у палестинську лікарню в легкому стані.

Видання з посиланням на ІА Wafa написало, що вогонь по палестинцях вели не тільки правоохоронці, а й цивільний "поселенець", який опинився поруч.

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Telegram-канал Hue

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чикаго (США) у неділю, 4 серпня, невідомий відкрив вогонь в одному з міських парків. За попередньою інформацією, в результаті інциденту вогнепальне поранення отримали семеро людей, серед яких четверо чоловіків і троє жінок.

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Місце
Ізраїль Єрусалим
Теги
теракт зброя
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