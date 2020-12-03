В Єревані силовики загнали в автозаки протестувальників, які перекрили проспект. Фото та відео

У столиці Вірменії – Єревані – 3 грудня поновилися протести проти уряду Нікола Пашиняна, під час яких демонстранти перекрили один із центральних проспектів та низку перехресть. Силовики затримали їх.

Як пише Newsarmenia, протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра та його уряду (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Акція почалася приблизно о 17:00. Демонстранти перекривали рух на перехресті Маштоця і вулиці Пушкіна, а також перехрестя вулиць Абовяна і Московяна, Терьяна і Московяна.

За даними РІА Новости, на одному з центральних проспектів Тиграна Меца учасники протесту сіли просто на проїжджій частині. Силовики відтягли їх на тротуар і відтіснили, а кількох людей заштовхали в автозаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій у невизнаному Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.

Через угоду в Єревані спалахнули протести й почалися погроми.