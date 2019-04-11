В епідемії кору в США знайшли "український слід"

Ортодоксальні іудеї могли, які відвідали Україну, могли стати причиною спалаху кору в американському місті Нью-Йорк.

Про це повідомляє видання The New York Times, відзначаючи, що віруючі могли привезти хворобу, після паломництва в нашій країні.

Відзначається, що кожного року десятки тисяч хасидів з усього світу на іудейський Новий рік (Рош-Хашана) подорожують до Умані Черкаської області, де знаходиться могила рабина Нахмана з Брацлава, засновника однієї з гілок хасидизму.

Останнє паломництво відбулося у вересні 2018 року, і саме після нього спалах кору стався в Ізраїлі, а звідти перекинувся на Великобританію та США.

Додамо, що спалах кору в Нью-Йорку почалася в жовтні. Першим пацієнтом була дитина з Брукліна, яка перед цим відвідувала Ізраїль. У той же час почався спалах кору серед ортодоксальних іудеїв в Лондоні.

Спалах кору

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знову зросла кількість заражень смертельною інфекцією.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!