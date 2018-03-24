В Єгипті вибухнула бомба: усі подробиці

В Олександрії в суботу, 24 березня, вибухнула бомба, закладена під автомобіль.

В результаті події загинули щонайменше двоє людей, з них один поліцейський. Про повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в результаті вибуху поранення отримали четверо поліцейських, вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.

За словами свідків події, поліція і військовослужбовці створили периметр навколо місця вибуху. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.

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