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В Єгипті оголошено режим особливого стану: що відбувається

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Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні, що пов'язано зі смертю колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі.

Про це повідомляє Анадолу, уточнивши, що за інформацією єгипетських ЗМІ, по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції.

Всі співробітники правоохоронних органів були викликані з відпусток. Крім того, в державних і приватних структурах, церквах і мечетях були підвищені заходи безпеки.

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В Єгипті оголошено режим особливого стану: що відбувається

В Єгипті оголошено режим особливого становища

В Єгипті оголошено режим особливого становища

Анадолу

Раніше стало відомо, що колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер під час суду в Каїрі в понеділок, 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Мухаммед Мурсі
Місце
ЄгипетКаїр
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