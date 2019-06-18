В Єгипті оголошено режим особливого стану: що відбувається

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні, що пов'язано зі смертю колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі.

Про це повідомляє Анадолу, уточнивши, що за інформацією єгипетських ЗМІ, по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції.

Всі співробітники правоохоронних органів були викликані з відпусток. Крім того, в державних і приватних структурах, церквах і мечетях були підвищені заходи безпеки.

В Єгипті оголошено режим особливого становища Анадолу

Раніше стало відомо, що колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер під час суду в Каїрі в понеділок, 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у липні 2016 Мухамед Мурсі офіційно був визнаний терористом, після того як відповідне рішення підтримав Кримінальний суд Каїра.

у жовтні 2016 року єгипетський суд залишив у силі рішення про 20-річне тюремне ув'язнення екс-президента Мухаммеда Мурсі за його роль у вбивстві демонстрантів у Каїрі в 2012 році.

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