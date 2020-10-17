В Азербайджані ракети знищили 20 будинків, є постраждалі. Відео
В азербайджанському місті Гянджа в результаті ракетного обстрілу зруйновані 20 житлових будинків.
Про це у Twitter повідомив помічник президента країни Хікмет Гаджієв. Він уточнив, що є постраждалі серед мирних жителів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Він звинуватив в обстрілі вірменську сторону.
(Відео Twitter Хікмета Гаджиєва)
Зі свого боку Вірменія заявила, що азербайджанські безпілотники завдали ударів по військовій інфраструктурі в прикордонних районах країни, повідомляють РИА Новости. Про жертви інформації немає.
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