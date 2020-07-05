В Австрії застрелено політемігранта, який критикував Кадирова, – ЗМІ

У передмісті Відня застрелений уродженець Чечні Маміхан Умаров, відомий як Анзор з Відня, який критикував главу Чечні і розкрив подробиці вбивства добровольця в Україні Аміни Окуевой.

Про це повідомляють "Кавказ.Реалії" з посиланням на свої джерела. Зазначається, що він був убитий пострілом в голову.

"Стріляв був уродженець Чечні", – сказав виданню представник однієї з чеченських діаспор в Європі. Він так само підтвердив, що убитий – Маміхан Умаров.

Газета Österreich зі свого боку пише, що злочин стався 19.30 за місцевим часом біля торгового центру G3. Підозрюваний у вбивстві пересувався на автомобілі сріблястого кольору. Поліція його затримала в місті Лінце.

Умаров називав себе колишнім співробітником Міністерства шаріатських державної безпеки сепаратистської республіки Ічкерія, критикував Рамзана Кадирова і стверджував, що російські спецслужби пов'язані з замахами на політемігрантів і колишніх чеченських сепаратистів в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анзор, який брав "замовлення" на організацію терактів і ліквідацію людей, розкрив скандальні факти про вбивство Аміни Окуєвої і замахи на її чоловіка Адама Осмаєва, а також колишнього нардепа Ігоря Мосійчука.