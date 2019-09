В Австрії вибухнув магазин із людьми: 1 загибла, 9 поранених. Фото

У місті Санкт-Йодок в Австрії у понеділок, 23 вересня, трапився вибух у продуктовому магазині, в результаті чого постраждали 9 осіб, одна жінка загинула.

Про це повідомляє місцева газета Tiroler Tageszeitung (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Про смертельний результат написали у Twitter Shark News Wires. При цьому інші видання повідомляють, що жінка зникла безвісти.

Вибух прогримів о 11:20 за місцевим часом. За однією з версій, працівник магазину просвердлив газову трубу.

Троє поранених відразу ж були доправлені в лікарню. Ще шестеро чекали на медиків. Рятувальники запевнили, що всі постраждалі у стабільному стані і загрози їхньому життю немає.

Зазначимо, через вибух будівлю охопив вогонь і вона частково обвалилася.

