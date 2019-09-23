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23 вересня • оновлено в 18:30
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В Австрії вибухнув магазин із людьми: 1 загибла, 9 поранених. Фото

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У місті Санкт-Йодок в Австрії у понеділок, 23 вересня, трапився вибух у продуктовому магазині, в результаті чого постраждали 9 осіб, одна жінка загинула.

Про це повідомляє місцева газета Tiroler Tageszeitung (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Про смертельний результат написали у Twitter Shark News Wires. При цьому інші видання повідомляють, що жінка зникла безвісти.

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В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

Вибух прогримів о 11:20 за місцевим часом. За однією з версій, працівник магазину просвердлив газову трубу.

В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

В Австрії вибухнув магазин

В Австрії вибухнув магазин

Tiroler Tageszeitung

В Австрії трапився вибух у магазині

В Австрії трапився вибух у магазині

Tiroler Tageszeitung

Троє поранених відразу ж були доправлені в лікарню. Ще шестеро чекали на медиків. Рятувальники запевнили, що всі постраждалі у стабільному стані і загрози їхньому життю немає.

Зазначимо, через вибух будівлю охопив вогонь і вона частково обвалилася.

В Австрії трапився вибух у магазині

В Австрії трапився вибух у магазині

Tiroler Tageszeitung

В Австрії трапився вибух у магазині

В Австрії трапився вибух у магазині

Tiroler Tageszeitung

В Австрії трапився вибух у магазині

В Австрії трапився вибух у магазині

Tiroler Tageszeitung

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у столиці Австрії Відні прогримів потужний вибух у житловому п'ятиповерховому будинку.

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Місце
Австрія
Тег
вибух
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