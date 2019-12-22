В Австралії масштабна пожежа знищила ціле місто: деталі моторошної НП

В Австралії сильні лісові пожежі практично повністю знищили місто Балморал, яке знаходиться за 120 км від Сіднея.

За словами губернатора Нового Південного Уельсу Гладіс Береджіклян, пожежа катастрофічних масштабів майже нічого не залишила від містечка, де проживає близько 400 осіб, передає BBC.

Зазначимо, лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. У результаті в країні, за останніми даними, загинули шестеро людей, зруйновано понад 800 будинків. Через отруйні випари лікарі кажуть про надзвичайну ситуацію в сфері громадської охорони здоров'я.

Лісові пожежі в Австралії Скрін відео ВВС

За останні тижні в лікарнях різко зросла кількість пацієнтів із проблемами в дихальних шляхах.

Через пожежі влада Австралії 19 грудня оголосила надзвичайний стан.

Лісові пожежі в Австралії Скрін відео ВВС

Як писав OBOZREVATEL, південь Франції накрили величезні повені, загинули щонайменше три людини. Затоплено десятки будівель.

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