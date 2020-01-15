В Австралії акули загризли двох відпочивальників: фото

На західному узбережжі Австралії під час пошуків загиблого в пащі білої акули дайвера рятувальники виявили трьох її родичів, які вже пожирали тіло іншого чоловіка.

Ним виявився чемпіон із футболу Ерік Бірігітті. Моторошні трагічні випадки з австралійцями трапилися поблизу острова Калл, що поряд із містом Есперансі, повідомляє видання Daily Mail.

Так, на початку січня на 57-річного Гері Джонсона, коли він разом із дружиною займався дайвінгом, напала велика біла акула-людожер. Врятувати вдалося тільки жінку, яка покликала на допомогу, її госпіталізували в стані шоку.

На австралійця Гері Джонсона напала біла акула-людожер dailymail.co.uk

Зазначається, що Джонсон був головою міського дайвінг-клубу і в момент нападу в нього був захисний пристрій від акул. Однак він виявився вже відключеним, через що операція з пошуків тіла загиблого затягнулася.

Через декілька днів пошуків рятувальники помітили трьох акул, які буквально доїдали останки людини – правда, це виявився не Джонсон.

Акули буквально доїдали останки людини dailymail.co.uk

Пізніше з'ясувалося, що це раніше зниклий 21-річний житель міста Перт, гравець американського студентського ФК "Гастінг Бронкос" Ерік Бірігітті. Він займався серфінгом на пляжі з друзями і впав у воду. Ті намагалися витягнути товариша, але течія виявилася занадто сильною і його віднесло в океан. Поліція теж організувала спецоперацію, проте через декілька днів, під час пошуків 57-річного дайвера, були знайдені лише останки молодого футболіста.

Загиблий футболіст Ерік Бірігітті dailymail.co.uk

Незважаючи на безліч нещасних випадків із акулами, які неодноразово з'являються на популярних пляжах, місцева влада не підтримує вилов цих хижаків. Водночас міністр рибальства Західної Австралії Пітер Тінлі заявив про видання указу щодо вбивства небезпечних тварин. Можливо, незабаром на австралійських пляжах встановлять вогні і сирени, щоб попереджати відпочивальників про виявлення акул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський футболіст, який виступає за американську студентську команду "Гастінг Бронкос", Ерік Бірігітті загинув, проводячи з друзями відпустку у себе на батьківщині в Австралії.

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