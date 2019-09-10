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11 вересня • оновлено в 11:35
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В Аргентині народилося теля з "обличчям людини": шокуючі фото

5.6т Читати матеріал російською

В Аргентині в одному із сіл у провінції Санта-Фе народилося теля-мутант із деформованим черепом.

Як повідомляє The Mirror, у тварини при деформації черепа очі зрушили вперед, а рот і ніс виявилися невеликого розміру. Через що морда теляти була схожа на людське обличчя.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що тварина дужа слабка і навіть не може піднятися. Відомо, що теля померло через кілька годин після народження.

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Відео налякало користувачів мережі, які вже прозвали новонароджене теля "чудовиськом". вважається, що така рідкісна генетична мутація, могла бути викликана забрудненням навколишнього середовища.

Теля-мутант

Теля-мутант

Скріншот

Теля-мутант

Теля-мутант

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах на фермі у кози народився мутант, що зовні нагадує і людину, і свиню одночасно.

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Місце
Аргентина
Тег
тварини
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