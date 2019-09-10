В Аргентині народилося теля з "обличчям людини": шокуючі фото

В Аргентині в одному із сіл у провінції Санта-Фе народилося теля-мутант із деформованим черепом.

Як повідомляє The Mirror, у тварини при деформації черепа очі зрушили вперед, а рот і ніс виявилися невеликого розміру. Через що морда теляти була схожа на людське обличчя.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що тварина дужа слабка і навіть не може піднятися. Відомо, що теля померло через кілька годин після народження.

Відео налякало користувачів мережі, які вже прозвали новонароджене теля "чудовиськом". вважається, що така рідкісна генетична мутація, могла бути викликана забрудненням навколишнього середовища.

Теля-мутант Скріншот

Теля-мутант Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах на фермі у кози народився мутант, що зовні нагадує і людину, і свиню одночасно.

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