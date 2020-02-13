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13 лютого • оновлено в 14:47
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В Амстердамі знову рвонули бомби: є постраждалі

1.8т
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В офісі нідерландської компанії Bijlmerdreef у Амстердамі трапився новий вибух невідомої посилки, одна людина постраждала.

Про це повідомляє місцева поліція у Twitter. Це четвертий за три доби інцидент. За припущенням поліції, в посилці міг бути лист із бомбою.

Раніше в середу в Амстердамі і Керкаде бомби вибухнули в поштових відділеннях, тоді ніхто не постраждав, ще одну посилку в четвер у місті Леусден вдалося знешкодити.

В Амстердамі знову рвонули бомби: є постраждалі

nu.nl

За даними поліції, відправник вимагає оплату в біткоїнах. Багато постраждалих компаній також отримали листи з погрозами.

Наразі в компаніях і поштових сортувальних центрах з'явилося одинадцять листів із бомбами. П'ять із них були знайдені в Амстердамі. Нідерландський інститут судової експертизи (NFI) старанно шукає сліди злочинців, але поточний статус пошуків невідомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США прогримів смертельний вибух на заводі. У мережу злили відео НП.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Нідерланди Амстердам
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