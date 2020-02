В Амстердамі знову рвонули бомби: є постраждалі

В офісі нідерландської компанії Bijlmerdreef у Амстердамі трапився новий вибух невідомої посилки, одна людина постраждала.

Про це повідомляє місцева поліція у Twitter. Це четвертий за три доби інцидент. За припущенням поліції, в посилці міг бути лист із бомбою.

Раніше в середу в Амстердамі і Керкаде бомби вибухнули в поштових відділеннях, тоді ніхто не постраждав, ще одну посилку в четвер у місті Леусден вдалося знешкодити.

За даними поліції, відправник вимагає оплату в біткоїнах. Багато постраждалих компаній також отримали листи з погрозами.

Наразі в компаніях і поштових сортувальних центрах з'явилося одинадцять листів із бомбами. П'ять із них були знайдені в Амстердамі. Нідерландський інститут судової експертизи (NFI) старанно шукає сліди злочинців, але поточний статус пошуків невідомий.

