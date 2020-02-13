В Амстердамі знову рвонули бомби: є постраждалі

В офісі нідерландської компанії Bijlmerdreef у Амстердамі трапився новий вибух невідомої посилки, одна людина постраждала.

Про це повідомляє місцева поліція у Twitter. Це четвертий за три доби інцидент. За припущенням поліції, в посилці міг бути лист із бомбою.

Раніше в середу в Амстердамі і Керкаде бомби вибухнули в поштових відділеннях, тоді ніхто не постраждав, ще одну посилку в четвер у місті Леусден вдалося знешкодити.

nu.nl

За даними поліції, відправник вимагає оплату в біткоїнах. Багато постраждалих компаній також отримали листи з погрозами.

Наразі в компаніях і поштових сортувальних центрах з'явилося одинадцять листів із бомбами. П'ять із них були знайдені в Амстердамі. Нідерландський інститут судової експертизи (NFI) старанно шукає сліди злочинців, але поточний статус пошуків невідомий.

Er is zojuist een bombrief ontbrand bij een bedrijfspand aan de Bijlmerdreef. Er heeft één persoon rook ingeademd, uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. De politie stelt een onderzoek. Verdere informatie volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020

A letterbomb has gone off at a office building on Bijlmerdreef in Amsterdam. One person inhaled smoke, as a precaution there is an ambulance on site. For more information follow this twitter account — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США прогримів смертельний вибух на заводі. У мережу злили відео НП.

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