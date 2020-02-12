В Амстердамі вибухнули бомби: перші деталі

У столиці Нідерландів Амстердамі прогримів вибух. НП трапилася в офісі поштової компанії вранці 12 лютого.
Бомба, за попередньою інформацією, перебувала у посилці. В результаті вибуху ніхто не постраждав, передає Rtlnieuws.
Через кілька хвилин на пошті в Амстердамі прогримів другий вибух. В результаті інциденту також ніхто не постраждав.
Ще не відомо, чи були в поштовому відділенні на момент вибуху люди. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кілька тижнів тому листи з бомбами були відправлені декільком компаніям.
Подібні листи відправлялися на заправну станцію та у два готелі.
В Амстердамі вибухнули бомби
www.rtlnieuws.nl
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США прогримів смертельний вибух на заводі. У мережу злили відео НП.
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