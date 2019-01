В Альпах трагічно загинули туристи: три країни ЄС оголосили про масштабну загрозу

В Альпах трагічно загинули семеро людей через сильні снігопади, в зв'язку з чим Австрія, Німеччина та Італія оголосили про високий ризик сходження лавин.

Як повідомляє ВВС, двоє німецьких лижників стали жертвами в австрійських горах Форарльберг, третій – загинув у районі Понгау, неподалік від Зальцбурга.

У Баварії лижник помер, коли на нього впало дерево, також лавина вбила молоду жінку в баварських горах Тейзенберг. Більше того, відомо про смерть двох альпіністів в італійських Альпах на горі Крісталлієра.

Також рятувальники розшукують кількох зниклих людей в інших місцях. В австрійському Тіролі і в більшій частині Баварських Альп оголосили другий за величиною рівень попередження про лавинну небезпеку.

Лижників попередили, щоб вони не каталися поза трасами, і багато гірських доріг були закриті.

Big time snowfall in parts of Europe in the next 4 days!

The Alps: https://t.co/y22uoj32KB

Southeast Europe: https://t.co/Hf2JhuQBDi

Map: @wxcharts - ARPEGE model guidance pic.twitter.com/2R2uNYiXd3