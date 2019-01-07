В Альпах трагічно загинули туристи: три країни ЄС оголосили про масштабну загрозу

В Альпах трагічно загинули семеро людей через сильні снігопади, в зв'язку з чим Австрія, Німеччина та Італія оголосили про високий ризик сходження лавин.

Як повідомляє ВВС, двоє німецьких лижників стали жертвами в австрійських горах Форарльберг, третій – загинув у районі Понгау, неподалік від Зальцбурга.

У Баварії лижник помер, коли на нього впало дерево, також лавина вбила молоду жінку в баварських горах Тейзенберг. Більше того, відомо про смерть двох альпіністів в італійських Альпах на горі Крісталлієра.

Також рятувальники розшукують кількох зниклих людей в інших місцях. В австрійському Тіролі і в більшій частині Баварських Альп оголосили другий за величиною рівень попередження про лавинну небезпеку.

Альпи. Тіроль Enjoy Nature / twitter

Лижників попередили, щоб вони не каталися поза трасами, і багато гірських доріг були закриті.

Thick fresh snow and ongoing snowfall in Zillertal, Austria today, January 7. Report: Peter Barisch / @AWOETeam pic.twitter.com/Jka7qpwAhd — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святвечір у Карпатах зникли п'ятеро туристів, з яких рятувальники знайшли трьох. Одна людина загинула. Також рятувальники повідомляли, що п'ятий турист пропав без вісті.