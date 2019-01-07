В Альпах трагічно загинули туристи: три країни ЄС оголосили про масштабну загрозу

В Альпах трагічно загинули семеро людей через сильні снігопади, в зв'язку з чим Австрія, Німеччина та Італія оголосили про високий ризик сходження лавин.
Як повідомляє ВВС, двоє німецьких лижників стали жертвами в австрійських горах Форарльберг, третій – загинув у районі Понгау, неподалік від Зальцбурга.
У Баварії лижник помер, коли на нього впало дерево, також лавина вбила молоду жінку в баварських горах Тейзенберг. Більше того, відомо про смерть двох альпіністів в італійських Альпах на горі Крісталлієра.
Також рятувальники розшукують кількох зниклих людей в інших місцях. В австрійському Тіролі і в більшій частині Баварських Альп оголосили другий за величиною рівень попередження про лавинну небезпеку.
Альпи. Тіроль
Enjoy Nature / twitter
Лижників попередили, щоб вони не каталися поза трасами, і багато гірських доріг були закриті.
Big time snowfall in parts of Europe in the next 4 days!- severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.
The Alps: https://t.co/y22uoj32KB
Southeast Europe: https://t.co/Hf2JhuQBDi
Map: @wxcharts - ARPEGE model guidance pic.twitter.com/2R2uNYiXd3
Thick fresh snow and ongoing snowfall in Zillertal, Austria today, January 7. Report: Peter Barisch / @AWOETeam pic.twitter.com/Jka7qpwAhd— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святвечір у Карпатах зникли п'ятеро туристів, з яких рятувальники знайшли трьох. Одна людина загинула. Також рятувальники повідомляли, що п'ятий турист пропав без вісті.