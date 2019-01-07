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В Альпах трагічно загинули туристи: три країни ЄС оголосили про масштабну загрозу

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В Альпах трагічно загинули семеро людей через сильні снігопади, в зв'язку з чим Австрія, Німеччина та Італія оголосили про високий ризик сходження лавин.

Як повідомляє ВВС, двоє німецьких лижників стали жертвами в австрійських горах Форарльберг, третій – загинув у районі Понгау, неподалік від Зальцбурга.

У Баварії лижник помер, коли на нього впало дерево, також лавина вбила молоду жінку в баварських горах Тейзенберг. Більше того, відомо про смерть двох альпіністів в італійських Альпах на горі Крісталлієра.

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Також рятувальники розшукують кількох зниклих людей в інших місцях. В австрійському Тіролі і в більшій частині Баварських Альп оголосили другий за величиною рівень попередження про лавинну небезпеку.

Альпи. Тіроль

Альпи. Тіроль

Enjoy Nature / twitter

Лижників попередили, щоб вони не каталися поза трасами, і багато гірських доріг були закриті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святвечір у Карпатах зникли п'ятеро туристів, з яких рятувальники знайшли трьох. Одна людина загинула. Також рятувальники повідомляли, що п'ятий турист пропав без вісті.

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ЄС
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Язин Михаил
Язин Михаил
Два обозовским жидам. Темы не раскрыты,не упомянут Бог хохолов: кто повалил дерево? Кто подрезал склон?
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