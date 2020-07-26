В Альпах розбився туристичний літак: усі пасажири загинули

У швейцарських Альпах 25 липня в результаті аварії літака загинули чотири особи.

Як повідомляється на сайті поліції кантону Вале, в районі вершини Глечершпітц розбився невеликий туристичний літак. Він впав на висоті понад 3000 метрів.

Інформацію про катастрофу повітряного судна рятувальники отримали близько полудня. Відомо, що в аварії загинули громадяни Швейцарії та Австрії.

"Жертвами НП стали два швейцарці у віці 66 і 50 років та два австрійці у віці 50 і 46 років", – сказано в повідомленні поліції.

Експерти з'ясовують усі деталі й обставини аварії повітряного судна, а також визначають маршрут прямування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Везель (Німеччина) 25 липня невеликий літак врізався в житловий будинок і загорівся. У результаті загинули три особи і постраждала дитина.