Люди опинилися в пастці: Африку раптово завалило снігом. Фото та відео

В Алжирі (Північна Африка) пройшли сильні снігопади, що є нетиповою для регіону погодою.

Сніг випав, зокрема, на сході, заході і в центральній частині країни 9–11 листопада, передає alg24.net (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У TSA зазначили, що товщина снігу варіювалася від 5 до 15 сантиметрів. Через опади були вимушено перекриті кілька важливих доріг.

Сніг у північній Африці twitter.com/lakehal2010

Так, рух із Буїра до Тізі-Узу в годину-пік – вранці понеділка, 11 листопада, – практично зупинився, оскільки національну 33-ю дорогу, а також альтернативний маршрут RN30 закрили.

Сніговий буран призвів до того, що людям не могли доставити продукти і воду. На допомогу жителям разом із рятувальниками висунулися військові, які розчищали траси у важкодоступних районах.

Сніг в північній Африці twitter.com/ennaharonline

Сніг в північній Африці twitter.com/ennaharonline

Сніг в північній Африці twitter.com/ennaharonline

Сніг в північній Африці twitter.com/lakehal2010

Сніг в північній Африці twitter.com/lakehal2010

Як писав OBOZREVATEL, на території України в перший місяць зими прогнозується мінлива погода з дощем і мокрим снігом, більше схожа на осінню.

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