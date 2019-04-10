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В Афганістані збили бомбардувальник США: всі загинули

1.2тЧитати матеріал російською

Члени ісламського руху "Талібан" заявили про ліквідацію американського бомбардувальника Boeing B-52 і всіх членів екіпажу над Афганістаном.

Удар по літаку нібито завдали в окрузі Вашир провінції Гільменд. Таку інформацію надав представник талібів Карі Юсеф Ахмаді, пише видання Muraselon у Twitter.

"Моджахеди сьогодні (10 квітня. — Ред.) рано-вранці обстріляли з важкої зброї американський бомбардувальник в окрузі Вашир провінції Гільменд. Бомбардувальник впав, весь його екіпаж був убитий, над місцем аварії стоїть дим", – заявив Ахмаді.

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Б-52

Б-52

oruzhie.info

Влада Афганістану і США офіційно катастрофу літака не коментують.

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2018 як мінімум 45 афганських військових загинули в результаті нападу бойовиків угрупування "Талібан" на військову базу на півночі Афганістану.

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Афганістан
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Порошенко может и имеет право объявить военное положение ...
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