В Афганістані збили бомбардувальник США: всі загинули

Члени ісламського руху "Талібан" заявили про ліквідацію американського бомбардувальника Boeing B-52 і всіх членів екіпажу над Афганістаном.

Удар по літаку нібито завдали в окрузі Вашир провінції Гільменд. Таку інформацію надав представник талібів Карі Юсеф Ахмаді, пише видання Muraselon у Twitter.

"Моджахеди сьогодні (10 квітня. — Ред.) рано-вранці обстріляли з важкої зброї американський бомбардувальник в окрузі Вашир провінції Гільменд. Бомбардувальник впав, весь його екіпаж був убитий, над місцем аварії стоїть дим", – заявив Ахмаді.

Влада Афганістану і США офіційно катастрофу літака не коментують.

