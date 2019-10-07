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8 жовтня • оновлено в 13:38
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В Афганістані стався кривавий теракт: 10 жертв, 27 поранених

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У місті Джелалабад (Афганістан) у понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобуса прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

Попередньо, вибух трапився у другій половині дня в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської армії, передає TOLO News.

Серед жертв НП була як мінімум одна дитина. За даними МВС Афганістану, деякі поранені перебувають у критичному стані.

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Фото з місця теракту

Фото з місця теракту

TOLO News

Усі загиблі є мирними жителями. Відповідальність за теракт у столиці провінції Нангархар поки не взяло на себе жодне угруповання.

Влада пов'язує інцидент зі спробою вбивства військових. Відомо, що в салоні перебували новобранці, які їхали на навчання.

Обережно! Фото 18+

Фото з місця теракту

Фото з місця теракту

twitter.com/qadir_sediqi

Фото з місця теракту

Фото з місця теракту

twitter.com/qadir_sediqi

Фото з місця теракту

Фото з місця теракту

twitter.com/qadir_sediqi

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня в Афганістані, де якраз проходили вибори президента країни, стався вибух на виборчій дільниці в місті Кандагар. Він трапився менш ніж через годину після старту голосування.

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Місце
Афганістан
Теги
вибух теракт смерть
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У них там Аллах Акбар без конца и начала.
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