В Афганістані стався кривавий теракт: 10 жертв, 27 поранених

У місті Джелалабад (Афганістан) у понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобуса прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.
Попередньо, вибух трапився у другій половині дня в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської армії, передає TOLO News.
Серед жертв НП була як мінімум одна дитина. За даними МВС Афганістану, деякі поранені перебувають у критичному стані.
Фото з місця теракту
TOLO News
Усі загиблі є мирними жителями. Відповідальність за теракт у столиці провінції Нангархар поки не взяло на себе жодне угруповання.
Влада пов'язує інцидент зі спробою вбивства військових. Відомо, що в салоні перебували новобранці, які їхали на навчання.
Обережно! Фото 18+
Фото з місця теракту
twitter.com/qadir_sediqi
Фото з місця теракту
twitter.com/qadir_sediqi
Фото з місця теракту
twitter.com/qadir_sediqi
At least 10 killed, 27 wounded after a bomb hit a bus carrying army recruits in #Jalalabad.#Afghanistan #explosion pic.twitter.com/rJzoGqrHhy— First India (@thefirstindia) October 7, 2019
10 Killed, 27 Wounded in #Jalalabad Explosion pic.twitter.com/xs5Zl5LW6n— Bismillah Watandost (@watandost89) October 7, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня в Афганістані, де якраз проходили вибори президента країни, стався вибух на виборчій дільниці в місті Кандагар. Він трапився менш ніж через годину після старту голосування.
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