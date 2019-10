В Афганістані стався кривавий теракт: 10 жертв, 27 поранених

У місті Джелалабад (Афганістан) у понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобуса прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

Попередньо, вибух трапився у другій половині дня в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської армії, передає TOLO News.

Серед жертв НП була як мінімум одна дитина. За даними МВС Афганістану, деякі поранені перебувають у критичному стані.

Усі загиблі є мирними жителями. Відповідальність за теракт у столиці провінції Нангархар поки не взяло на себе жодне угруповання.

Влада пов'язує інцидент зі спробою вбивства військових. Відомо, що в салоні перебували новобранці, які їхали на навчання.

Обережно! Фото 18+

At least 10 killed, 27 wounded after a bomb hit a bus carrying army recruits in #Jalalabad.#Afghanistan #explosion pic.twitter.com/rJzoGqrHhy