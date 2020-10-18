В Афганістані рвонуло авто, начинене вибухівкою: 14 загиблих, понад сотня поранених

В Афганістані вранці 18 жовтня біля поліцейської дільниці в провінції Гор вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 14 осіб і ще 119 зазнали травм.

Відомо, що серед поранених було 35 афганських силовиків, тоді як усі загиблі – цивільні. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на дані директора місцевого госпіталя та правоохоронців.

Офіс губернатора провінції Гор звинуватив у нападі угруповання "Талібан", хоча бойовики не підтверджували причетність до вибуху. А представник міністерства внутрішніх справ Ірану Тарік Аріан назвав інцидент "терористичною атакою".

Зазначається, що вибух трапився в день мирних переговорів "Талібану" та афганського уряду в столиці Катару Досі. Перший відмовився від загальнонаціонального припинення вогню, незважаючи на мирні переговори, які почалися 12 вересня.

Підкреслюється, що місія ООН зі сприяння Афганістану вже задокументувала понад 1280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року – в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками "Талібану".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Афганістану Кабулі 9 вересня скоїли замах на віцепрезидента країни Амруллу Салеха, проте він залишився "неушкодженим". Водночас унаслідок вибуху щонайменше дві людини загинули, декілька охоронців політика отримали поранення.