Головна Новини
7 лютого • оновлено в 08:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У розламаному літаку шукають людей: з'явилися нові фото і відео страшної аварії в аеропорту Стамбула

Читати матеріал російською

На місці аварії пасажирського літака в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі (Туреччина) організували масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Лайнер злетів зі злітно-посадкової смуги в яр і спалахнув 5 лютого. У результаті постраждали більше 50 осіб. Пряма трансляція з місця НП була оприлюднена на сайті pscp.tv.

Причини того, що сталося з лайнером 737-800 Pegasus, поки не називаються (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Новини
"Люди боялися": у США пасажир влаштував переполох на борту літака і поплатився

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Скрін відео

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Скрін відео

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Скрін відео

Після аварії всі рейси в/з аеропорту 5 лютого було скасовано.

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Аварія літака в аеропорту Стамбула

twitter.com/entegrerhan

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Аварія літака в аеропорту Стамбула

twitter.com/prenses35_5

Маршрут літака:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії через повідомлення про мінування екстрено розвернули в повітрі літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
видео фотографии літак
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
21
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
жуть...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги