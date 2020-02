У розламаному літаку шукають людей: з'явилися нові фото і відео страшної аварії в аеропорту Стамбула

На місці аварії пасажирського літака в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі (Туреччина) організували масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Лайнер злетів зі злітно-посадкової смуги в яр і спалахнув 5 лютого. У результаті постраждали більше 50 осіб. Пряма трансляція з місця НП була оприлюднена на сайті pscp.tv.

Причини того, що сталося з лайнером 737-800 Pegasus, поки не називаються (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Після аварії всі рейси в/з аеропорту 5 лютого було скасовано.

LIVE from the scene as rescue works continue in Istanbul after a plane skid off a runway and broke into pieces. #Turkey #Pegasus https://t.co/e2AU2WwHmv