У розламаному літаку шукають людей: з'явилися нові фото і відео страшної аварії в аеропорту Стамбула

На місці аварії пасажирського літака в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі (Туреччина) організували масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Лайнер злетів зі злітно-посадкової смуги в яр і спалахнув 5 лютого. У результаті постраждали більше 50 осіб. Пряма трансляція з місця НП була оприлюднена на сайті pscp.tv.

Причини того, що сталося з лайнером 737-800 Pegasus, поки не називаються (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Аварія літака в аеропорту Стамбула Скрін відео

Аварія літака в аеропорту Стамбула Скрін відео

Аварія літака в аеропорту Стамбула Скрін відео

Після аварії всі рейси в/з аеропорту 5 лютого було скасовано.

Аварія літака в аеропорту Стамбула twitter.com/entegrerhan

Аварія літака в аеропорту Стамбула twitter.com/prenses35_5

LIVE from the scene as rescue works continue in Istanbul after a plane skid off a runway and broke into pieces. #Turkey #Pegasus https://t.co/e2AU2WwHmv - Hatice 'Deniz' AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020

Маршрут літака:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії через повідомлення про мінування екстрено розвернули в повітрі літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.

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