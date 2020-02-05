У розламаному літаку шукають людей: з'явилися нові фото і відео страшної аварії в аеропорту Стамбула

На місці аварії пасажирського літака в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі (Туреччина) організували масштабну пошуково-рятувальну операцію.
Лайнер злетів зі злітно-посадкової смуги в яр і спалахнув 5 лютого. У результаті постраждали більше 50 осіб. Пряма трансляція з місця НП була оприлюднена на сайті pscp.tv.
Причини того, що сталося з лайнером 737-800 Pegasus, поки не називаються (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Аварія літака в аеропорту Стамбула
Скрін відео
Аварія літака в аеропорту Стамбула
Скрін відео
Аварія літака в аеропорту Стамбула
Скрін відео
Після аварії всі рейси в/з аеропорту 5 лютого було скасовано.
Аварія літака в аеропорту Стамбула
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Аварія літака в аеропорту Стамбула
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LIVE from the scene as rescue works continue in Istanbul after a plane skid off a runway and broke into pieces. #Turkey #Pegasus https://t.co/e2AU2WwHmv- Hatice 'Deniz' AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020
Маршрут літака:
Radar kayıtlarına göre uçağın düşme anı #pegasus # sabihagökçen pic.twitter.com/rCAa5xktbH- TVNET (@tvnet) February 5, 2020
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії через повідомлення про мінування екстрено розвернули в повітрі літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.
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