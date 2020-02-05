У Туреччині літак впав у яр і розвалився: поранені 179 пасажирів, 3 загиблі

В аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі (Туреччина) в середу, 5 лютого, літак звалився в яр.

Лайнер авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки, передає СNN Turk. Попередньо, всі пасажири були евакуйовані, мінімум 179 із них постраждали і троє загинули (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Скрін відео

Головне про аварію:

НП із літаком Pegasus Airlines сталася о 18:19 під час посадки в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі.

На борту перебували 183 людини (177 пасажирів).

Загинули три особи , поранені щонайменше 179.

Причиною аварії називають складні погодні умови.

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Фото з місця НП

Літак виконував рейс із Ізміра до Стамбула. Під час НП повітряне судно загорілося.

Міністр транспорту Туреччини Джахіт Турхан заявив, що в літаку було 177 пасажирів, включно з 2-ма дітьми, і 6-ма членами екіпажу.

Фото з місця НП

У результаті сильного удару лайнер розірвало на три частини. Після інциденту всі рейси в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен були зупинені, а літаки, що перебували в повітрі, спрямовані в інший аеропорт.

На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію. У розламаному літаку шукали людей.

Рятувальники на місці аварії

Рятувальники на місці аварії Скрін відео

За словами губернатора Стамбула Алі Ерлікая, стан більшості з постраждалих оцінюється як задовільний, передає Anadolu. Вони доставлені в 18 міських лікарень.

Скріншот

Маршрут лайнера Скріншот

Маршрут лайнера Скріншот

У мережу потрапило відео моменту жорсткого приземлення повітряного судна. На записі видно, що передня частина лайнера горіла, коли він їхав посадково-злітною смугою. Також зафіксовано, як літак різко з'їжджає вниз.

Последствия аварии самолета Аnadolu

Последствия аварии самолета Аnadolu

Последствия аварии самолета Аnadolu

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı... pic.twitter.com/SAdsQyaIrm — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020

#sabihagökçen

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir’den İstanbul’a gelen Pegasus Havayolları’na ait uçak inişi sırasında pistten çıkmış. Uçak üçe ayrılmış durumda ve yanıyor şu an. Havalimanı uçuşlara kapatılmış. Yolcular tahliye ediliyormuş. pic.twitter.com/s3p4NPz0oo — 📡HACKERTHT (@HACKERRTHT) February 5, 2020

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak sert iniş yapması sebebiyle pistten çıktı. Uçak parçalandı ve yangın çıktı...#sabihagökçen #Uçakkazası #Pegasus pic.twitter.com/iYwHqFI6nd — ListeList (@ListeList) February 5, 2020

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Kazadan ilk görüntüler... pic.twitter.com/dQGEyWC8Sn — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020

➡️#Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı.

➡️Otoyola metreler kala durdu.

➡️Yolculardan bazıları kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Can kaybı yok.

➡️Tahliyeden sonra çıkan yangın söndürüldü. pic.twitter.com/L6WmObGXGB — Dr. Sinan Erdil (@drsinanerdil) February 5, 2020

SON DAKİKA !!!, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı.



Uçak kayarak yola savrulup parçalandı, yaralılar mevcut.#sabihagökçen #pegasus pic.twitter.com/96olFVY9oH — Ahmet Karakoç (@AhmetKarakoc34) February 5, 2020

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії через повідомлення про мінування екстрено розвернули в повітрі літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.

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