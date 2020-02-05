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7 лютого • оновлено в 08:44
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Богдана Васильченко

У Туреччині літак впав у яр і розвалився: поранені 179 пасажирів, 3 загиблі

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В аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі (Туреччина) в середу, 5 лютого, літак звалився в яр.

Лайнер авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки, передає СNN Turk. Попередньо, всі пасажири були евакуйовані, мінімум 179 із них постраждали і троє загинули (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Туреччині розбився літак: 3 жертви, 179 поранених

Скрін відео

Головне про аварію:

  • НП із літаком Pegasus Airlines сталася о 18:19 під час посадки в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен у Стамбулі.

  • На борту перебували 183 людини (177 пасажирів).

  • Загинули три особи, поранені щонайменше 179.

  • Причиною аварії називають складні погодні умови.

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

Літак виконував рейс із Ізміра до Стамбула. Під час НП повітряне судно загорілося.

Міністр транспорту Туреччини Джахіт Турхан заявив, що в літаку було 177 пасажирів, включно з 2-ма дітьми, і 6-ма членами екіпажу.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

У результаті сильного удару лайнер розірвало на три частини. Після інциденту всі рейси в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен були зупинені, а літаки, що перебували в повітрі, спрямовані в інший аеропорт.

На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію. У розламаному літаку шукали людей.

Рятувальники на місці аварії

Рятувальники на місці аварії

Рятувальники на місці аварії

Рятувальники на місці аварії

Скрін відео

За словами губернатора Стамбула Алі Ерлікая, стан більшості з постраждалих оцінюється як задовільний, передає Anadolu. Вони доставлені в 18 міських лікарень.

У Туреччині розбився літак: 3 жертви, 179 поранених

Скріншот

Маршрут лайнера

Маршрут лайнера

Скріншот

Маршрут лайнера

Маршрут лайнера

Скріншот

У мережу потрапило відео моменту жорсткого приземлення повітряного судна. На записі видно, що передня частина лайнера горіла, коли він їхав посадково-злітною смугою. Також зафіксовано, як літак різко з'їжджає вниз.

Последствия аварии самолета

Последствия аварии самолета

Аnadolu

Последствия аварии самолета

Последствия аварии самолета

Аnadolu

Последствия аварии самолета

Последствия аварии самолета

Аnadolu

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії через повідомлення про мінування екстрено розвернули в повітрі літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
літак видео фотографии
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Белый господин
Белый господин
Стоило султану съездить в Хуев и тут попёрли катастрофы...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Белый господин:"Стоило султану съездить в Хуев и тут попёрли катастрофы." Соболезнование à la russe. По Вашему, российские катастрофы объясняются тем, что Россия оттуда никогда не уходила.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Белый господин, хошь санкции помидорам еще раз обьявить???
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1
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Главное, люди живы...
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2
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Мокрая полоса, дождь, МОЖ ПЕРЕЛЁТ? гляну флайт радар этого борта
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