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21 січня • оновлено в 08:30
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В аеропорту Амстердама українця затримали за знущання над донькою

2.5т
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В аеропорту Схіпхол (Амстердам) затримали 47-річного українця за жорстоке поводження з його 3-річною дочкою.

Про це на сторінці в Facebook заявили нідерландські правоохоронці. "47-річного українця підозрюють у жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був затриманий", – йдеться в повідомленні.

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Аеропорт Схіпхол (Амстердам)

Аеропорт Схіпхол (Амстердам)

Ілюстрація

Відзначається, що це трапилося відразу після прибуття літака. 3-річну дівчинку відправили до установи із захисту дітей.

Відомо, що літак прилетів із Бразилії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 січня, прикордонники зняли з літака українця, який п'яним матюкався і кидався з погрозами на правоохоронців.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Нідерланди Амстердам
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Не важно украинец или грузин, тварей нужно наказывать и очень сильно.
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Хо Хол
Хо Хол
Cвининa чyбатaя решила распространять угpaинзге мир за пределы своей гoвнoстраны.
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