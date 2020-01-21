В аеропорту Амстердама українця затримали за знущання над донькою

В аеропорту Схіпхол (Амстердам) затримали 47-річного українця за жорстоке поводження з його 3-річною дочкою.

Про це на сторінці в Facebook заявили нідерландські правоохоронці. "47-річного українця підозрюють у жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був затриманий", – йдеться в повідомленні.

Аеропорт Схіпхол (Амстердам) Ілюстрація

Відзначається, що це трапилося відразу після прибуття літака. 3-річну дівчинку відправили до установи із захисту дітей.

Відомо, що літак прилетів із Бразилії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 січня, прикордонники зняли з літака українця, який п'яним матюкався і кидався з погрозами на правоохоронців.

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