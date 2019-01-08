''Утримують силоміць!'' Росія посперечалася з Британією через отруєння Скрипаля

Російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, на яких у Солсбері в березні 2018 року було здійснено замах, насильно утримують у Британії, заявили в посольстві РФ у Лондоні.

Як передає "РИА Новости", у цьому впевнений прес-секретар посольства. Він назвав вкиданням матеріал Daily Telegraph, у якому сказано, що Скрипалі проживають на півдні Англії і проходять лікування під наглядом вузького кола медичних фахівців.

"Що стосується повідомлень про проживання Скрипалів на півдні Англії, зміни їхньої зовнішності, надання Юлії Скрипаль роботи, що вимагає володіння російською мовою, підтримку нею контактів із друзями і так далі, то вони, якщо читати уважно, є не більше ніж припущеннями людей, які нібито розбираються в манері роботи британських спецслужб у подібних ситуаціях. Це домисли, які не заслуговують на серйозного коментаря", — сказали в посольстві.

Сергій і Юлія Скрипаль

Росіяни стверджують, що старенька мати Сергія Скрипаля за весь час після отруєння сина нібито не мала можливості поговорити з ним. При цьому посольство звинувачує офіційний Лондон у порушенні міжнародно-правових зобов'язань, оскільки влада нібито відкидає вимоги РФ про консульське відвідування російських громадян, приховує їхнє місцезнаходження, відмовляє в правовій допомозі російським слідчим.

Також прес-секретар сказав, що в матеріалі британської газети "жодних нових фактів про обставини інциденту в Солсбері, не кажучи вже про докази, не наводиться".

"Таким чином, громадяни Росії Сергій і Юлія Скрипалі залишаються в становищі насильно утримуваних осіб, а справжні обставини інциденту 4 березня так і не встановлені", — заявили в дипвідомстві.

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