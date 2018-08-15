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ПолітикаЕкономіка
Віталій Портников
Віталій Портников
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Установка обвинять во всем украинцев

7.9тЧитати новину російською

70 лет назад коммунисты Чехословакии обвиняли во всех смертных грехах евреев и выискивали носителей "чужой крови" в собственных рядах. Сегодня побеждает установка обвинять во всем украинцев, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Лидер чешских коммунистов Войтех Филип обвинил в подавлении "Пражской весны" Украину и украинцев. По словам Филипа, и в политбюро ЦК КССС было был "один чистокровный русский", и военнослужащие округов, введённых на территорию Чехословакии, были в большинстве своём украинцами.

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Не нужно быть дипломированным историком, чтобы спорить с этим бредом. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев действительно был выходцем из Украины. Но украинцем он себя не считал, а самое главное - решение о вводе войск в Чехословакию он не принимал единолично. Это решение принималось на заседании политбюро, в котором тогда было 11 членов. Украинцев среди них было всего двое - Николай Подгорный и Петр Шелест, один член политбюро был белорусом, один - латышом. Остальные были русскими, не знаю уж насколько "чистокровными", лидеру чешских коммунистов стоило бы обратиться с этим вопросом к немецким нацистам с их циркулями.

Что касается солдат, то хорошо известно, что в СССР выходцев из одних республик, как правило, отправляли служить в другие. А ЧССР граничила именно с Советской Украиной. Так что большинства украинцев в приграничных округах не могло быть по определению.

Дело, впрочем, не в этом, дело в самом подходе. 70 лет назад коммунисты Чехословакии обвиняли во всех смертных грехах евреев и выискивали носителей "чуждой крови" в собственных рядах - потому что такой была линия Кремля. Сегодня торжествует установка обвинять во всем украинцев - и политбюро ЦК КПСС в одночасье становится украинским. Ничего не изменилось. И ничего в высказываниях лидера чешских коммунистов не может удивить.

Удивляет только то, что такие безумные высказывания звучат в стране, 50 лет назад пережившей советскую оккупацию. И что в этой стране партия бывших коллаборационистов не просто имеет фракцию в парламенте, но является необходимым фактором для существования правительства миллионера-популиста Андрея Бабиша. Так что обвинения Филипа - не просто глупость, а синдром серьёзной общественной болезни.

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Автор
Віталій ПортниковВіталій Портников
Місце
Чехія
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Русский Солдат
Русский Солдат
В Европе новый тренд - "Пни хохла"?
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
ЕС и Чехия, в частности, просто устали волочить Украину на своей шее. Ну какой им прок от вас? Неужели вы думаете, что в ЕС верят что Россия не может уже как 4 года захватить Донбасс? Множество делегаций,побывавших на полуострове также воочую увидели реальность, отличающуюся от местных статей. У всех свои проблемы, никому не нужны ваши.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Коммуняки всегда, везде и во всем были упырями, вурдалаками и проблядями в одном стакане. Чешские коммуняки не исключение. Свою собственную вину за расстрел Пражской весны они признавать не собираются. По старой блядской традиции коммуняк они свою вину будут перекладывать на здоровую голову. Точно так же как их кремлядские хозяева
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