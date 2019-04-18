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Усе-таки готується? КНДР раптом випробувала нову тактичну зброю

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Північна Корея провела випробування бойової частини тактичної керованої зброї нового типу.

Як пише The New York Times, це відбулося вперше після невдалих переговорів із США по денуклеаризації Корейського півострова.

Традиційно випробування проводилися під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина. Так, він підкреслив, що завершення розробки цієї системи — важлива річ на шляху посилення озброєння армії.

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Випробування зброї у КНДР

Випробування зброї у КНДР

"Ми прагнемо нормалізувати військове виробництво і продовжуємо піднімати оборонну науку і техніку на передові позиції", — сказав він.

При цьому характеристики зброї не розголошуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін має намір провести зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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