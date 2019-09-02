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2 вересня • оновлено в 09:57
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Ураган "Доріан" налетів на Багами та пішов на США: відео катастрофи

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Ураган "Доріан", який отримав п'ятий рівень небезпеки, налетів на Багамські острови й стрімко наближається до південно-східного узбережжя США.

Руйнівна стихія досягла островів 1 вересня приблизно о 19:00 за київським часом, передає ВВС.

Перший удар урагану припав на острів Абако. Пориви вітру всередині урагану досягали швидкості 320 км/год. Відомо, що ураган уже ввечері понеділка, 2 вересня, або в ніч на вівторок за місцевим часом може дійти до узбережжя американського штату Флорида.

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Місцева влада вже оголосила евакуацію з прибережних районів островів, де очікується затоплення через нагінні хвилі висотою до 4,6 метра. Також закрито авіасполучення з деякими із далеких островів, хоча головний міжнародний аеропорт країни залишається відкритим.

Зазначається, що висока швидкість вітру робить "Доріан" найнебезпечнішим штормом за останній час. Метеорологи попереджають, що він може виявитися найсильнішим відтоді, як у 1992 році ураган "Ендрю" призвів до загибелі 65 осіб і зруйнував 63 тисячі будинків.

У мережі вже почали публікувати відео урагану "Доріан". На кадрах можна побачити пошкоджені або повністю зруйновані будинки, вирвані з коренем дерева, розбиті й перекинуті автомобілі та затоплені вулиці.

Також NASA опублікувало зйомку урагану з МКС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США приготувалися зустрічати потужний ураган "Доріан", який, згідно з прогнозами, досягне узбережжя 2 вересня.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

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Місце
США
Теги
ураган екологічна катастрофа
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