Ураган "Доріан" налетів на Багами та пішов на США: відео катастрофи

Ураган "Доріан", який отримав п'ятий рівень небезпеки, налетів на Багамські острови й стрімко наближається до південно-східного узбережжя США.

Руйнівна стихія досягла островів 1 вересня приблизно о 19:00 за київським часом, передає ВВС.

Перший удар урагану припав на острів Абако. Пориви вітру всередині урагану досягали швидкості 320 км/год. Відомо, що ураган уже ввечері понеділка, 2 вересня, або в ніч на вівторок за місцевим часом може дійти до узбережжя американського штату Флорида.

Місцева влада вже оголосила евакуацію з прибережних районів островів, де очікується затоплення через нагінні хвилі висотою до 4,6 метра. Також закрито авіасполучення з деякими із далеких островів, хоча головний міжнародний аеропорт країни залишається відкритим.

Зазначається, що висока швидкість вітру робить "Доріан" найнебезпечнішим штормом за останній час. Метеорологи попереджають, що він може виявитися найсильнішим відтоді, як у 1992 році ураган "Ендрю" призвів до загибелі 65 осіб і зруйнував 63 тисячі будинків.

У мережі вже почали публікувати відео урагану "Доріан". На кадрах можна побачити пошкоджені або повністю зруйновані будинки, вирвані з коренем дерева, розбиті й перекинуті автомобілі та затоплені вулиці.

Також NASA опублікувало зйомку урагану з МКС.

STORM WATCH: video submitted by ZNS Viewer Anthronique Strachan.



Wind speed in the Abacos appear to be picking up. Water is now making its way into the streets in Cooper's Town, Abaco. Many of the residents in this town live near the water. #ZNSStormWatch # HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/4yDzdmaWSc