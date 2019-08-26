Україну не забули: країни G7 оприлюднили спільну декларацію. Повний текст

Країни "Великої сімки" за підсумками саміту G7 у Франції оприлюднили спільну декларацію, в якій згадується, зокрема, Україна.

Автором документу став президент Франції Еммануель Макрон, а текст узгодили лідери країн-учасниць. Повний текст декларації G7 наводить ТСН.

"Лідери G7 хочуть підкреслити свою велику єдність і позитивний дух дебатів. Організований Францією в Біарріці, саміт G7 успішно підготував домовленості глав держав і урядів у кілька пунктів, зазначених нижче:

Торгівля

G7 прагне прозорості та справедливості світової торгівлі і стабільності світової економіки.

G7 просить міністрів фінансів уважно стежити за станом світової економіки.

Таким чином, G7 хоче здійснити "капітальний ремонт" Світової організації торгівлі для підвищення ефективності захисту інтелектуальної власності, більш швидкого вирішення суперечок і усунення недобросовісної торгової практики.

G7 зобов'язується досягти в 2020 році домовленості щодо спрощення регуляторних бар'єрів і модернізації міжнародного оподаткування в рамках Організації економічного співробітництва і розвитку.

Іран

Ми повністю поділяємо дві мети: гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, а також сприяти миру і стабільності в регіоні.

Україна

У наступні тижні Франція і Німеччина організують саміт у "нормандському форматі" для досягнення відчутних результатів.

Лівія

Ми підтримуємо перемир'я в Лівії, яке призведе до довгострокового припинення вогню.

Ми вважаємо, що тільки політичне рішення може забезпечити стабільність Лівії.

Ми закликаємо до добре підготовленої міжнародної конференції, щоб зібрати всі зацікавлені сторони і регіональних учасників, що мають відношення до цього конфлікту.

Ми підтримуємо в цьому плані роботу ООН та Африканського Союзу зі створення міжлівійської конференції.

Гонконг

G7 підтверджує існування і значення китайсько-британської спільної декларації 1984 року щодо Гонконгу і закликає уникати насильства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність запросити російського лідера Володимира Путіна на наступний саміт G7.

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