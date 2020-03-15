Австрія вирішила заборонити в'їзд громадянам України, Росії, Нідерландів і Великобританії через загрозу поширення коронавірусу.

Таку заяву в неділю, 15 березня, зробив канцлер країни Себастьян Курц, передає канал oe24. За його словами, буде припинено авіасполучення з названими державами.

"Щоб припинити подальше ввезення вірусу з-за кордону, будуть посилені правила в'їзду. В майбутньому буде заборонений в'їзд туристам безпосередньо з Великобританії, Нідерландів, Росії та України. Буде припинено авіасполучення з цими країнами", – сказав Курц на засіданні Національної ради Австрії.

Українцям заборонили в'їзд в Австрію через коронавірус Цензор.НЕТ

Він також анонсував нові заборони в країні: школи і ресторани закривають згідно з новим законом, ухваленим у зв'язку зі спалахом вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше українців закликали на тлі карантину відмовитися від поїздок в інші країни і навіть інші міста України.

Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною, Латвією та Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу.

У зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізніця" скасувала курсування 5 поїздів.

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