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15 березня • оновлено в 11:17
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Українцям заборонили в'їзд в Австрію через коронавірус

4.1т
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Австрія вирішила заборонити в'їзд громадянам України, Росії, Нідерландів і Великобританії через загрозу поширення коронавірусу.

Таку заяву в неділю, 15 березня, зробив канцлер країни Себастьян Курц, передає канал oe24. За його словами, буде припинено авіасполучення з названими державами.

"Щоб припинити подальше ввезення вірусу з-за кордону, будуть посилені правила в'їзду. В майбутньому буде заборонений в'їзд туристам безпосередньо з Великобританії, Нідерландів, Росії та України. Буде припинено авіасполучення з цими країнами", – сказав Курц на засіданні Національної ради Австрії.

Українцям заборонили в'їзд в Австрію через коронавірус

Українцям заборонили в'їзд в Австрію через коронавірус

Цензор.НЕТ

Він також анонсував нові заборони в країні: школи і ресторани закривають згідно з новим законом, ухваленим у зв'язку зі спалахом вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше українців закликали на тлі карантину відмовитися від поїздок в інші країни і навіть інші міста України.

  • Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною, Латвією та Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу.

  • У зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізніця" скасувала курсування 5 поїздів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Себастьян Курц
Місце
Австрія
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Dehtyaryov Ilya
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