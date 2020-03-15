Австрія вирішила заборонити в'їзд громадянам України, Росії, Нідерландів і Великобританії через загрозу поширення коронавірусу.
Таку заяву в неділю, 15 березня, зробив канцлер країни Себастьян Курц, передає канал oe24. За його словами, буде припинено авіасполучення з названими державами.
"Щоб припинити подальше ввезення вірусу з-за кордону, будуть посилені правила в'їзду. В майбутньому буде заборонений в'їзд туристам безпосередньо з Великобританії, Нідерландів, Росії та України. Буде припинено авіасполучення з цими країнами", – сказав Курц на засіданні Національної ради Австрії.
Українцям заборонили в'їзд в Австрію через коронавірус
Цензор.НЕТ
Він також анонсував нові заборони в країні: школи і ресторани закривають згідно з новим законом, ухваленим у зв'язку зі спалахом вірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше українців закликали на тлі карантину відмовитися від поїздок в інші країни і навіть інші міста України.
Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною, Латвією та Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу.
У зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізніця" скасувала курсування 5 поїздів.
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