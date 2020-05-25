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25 травня • оновлено в 12:28
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Українця врятували з полону піратів біля берегів Африки

1.8т
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Українець, член члена екіпажу судна MV "TOMMI RITSCHER" був звільнений з піратського полону біля берегів Африки.

Судно було захоплене піратами 19 квітня в Гвінейській затоці, повідомив в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

MV "TOMMI RITSCHER"

MV "TOMMI RITSCHER"

Captai

"Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів – член екіпажу MV "TOMMI RITSCHER". Посольство України в Нігерії забезпечило міграційні та митні процедури. Наш моряк уже в одній з країн Евросюза. Незабаром буде репатрійований на батьківщину", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сім громадян України, члени екіпажу судна MSC TALIA F, яке в Гвінейській затоці захопили пірати, вже на свободі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Екваторіальній Гвінеї пірати здійснили напад на транспортний корабель RIO MITONG і взяли в заручники двох моряків – українця і росіянина.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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