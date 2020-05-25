Українця врятували з полону піратів біля берегів Африки

Українець, член члена екіпажу судна MV "TOMMI RITSCHER" був звільнений з піратського полону біля берегів Африки.

Судно було захоплене піратами 19 квітня в Гвінейській затоці, повідомив в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

MV "TOMMI RITSCHER" Captai

"Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів – член екіпажу MV "TOMMI RITSCHER". Посольство України в Нігерії забезпечило міграційні та митні процедури. Наш моряк уже в одній з країн Евросюза. Незабаром буде репатрійований на батьківщину", – йдеться в повідомленні.

Добра звістка. Ще один громадянин України звільненій з полону піратів - член екіпажу MV "TOMMI RITSCHER" (Захоплення у Гвінейській затоці 19 квітня). @UKRinNGA забезпечен міграційні та Митні процедури. Наш моряк Вже в одній з стран ЄС. Невдовзі буде репатрійованій на Батьківщину. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020

Раніше повідомлялося, що сім громадян України, члени екіпажу судна MSC TALIA F, яке в Гвінейській затоці захопили пірати, вже на свободі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Екваторіальній Гвінеї пірати здійснили напад на транспортний корабель RIO MITONG і взяли в заручники двох моряків – українця і росіянина.

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