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Українці загинули у ДТП у Польщі: що відомо

2.9тЧитати матеріал російською

У середу, 13 червня, у Польщі трапилася ДТП, в результаті якої загинули троє українців, а четвертий у важкому стані був доправлений у лікарню.

Про це повідомила представник поліції населеного пункту Мєндзижеч Любуського воєводства Юстина Лентовська, передає Republika.

"Поліція під контролем прокуратури з'ясовує обставини аварії, що трапилася в середу у Мєндзижецькому повіті. В її результаті загинуло троє громадян України, четвертий бореться за життя у лікарні", — розповіла вона.

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Українці загинули у ДТП у Польщі: що відомо

poglyad.tv

Зазначається, що аварія трапилася після 17:00 на місцевій дорозі між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько. Автомобіль, у якому їхали четверо українців, злетів із дороги і врізався у дерево. З невідомих причин водій Opel Astra не впорався з керуванням.

Двоє українців загинули на місці, ще двох госпіталізували. У лікарні помер ще один із пасажирів.

Загиблим було від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Великопольський у дуже важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український водій у Польщі врятував трьох осіб із вогняної пастки, в якій вони опинилися у результаті ДТП.

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Польща
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леня зе
леня зе
Opel Astra небойсь 1991г.в.
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