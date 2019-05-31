Український слід у страшній аварії в Будапешті: історія отримала продовження

В Угорщині затримали капітана затонулого в Будапешті туристичного катера Юрія Ц. Також офіційно підтвердили його українське громадянство.

64-річного чоловіка вже допитали. За даними ЗМІ, в прес-службі поліції заявили про те, що запросили ордер на арешт чоловіка, передає "РИА Новости".

Відомо, що він виявився жителем Одеси.

У Будапешті затонув катер із туристами NewsNow360

За останніми даними, в аварії на Дунаї загинули семеро людей, 14 були врятовані, решта вважаються зниклими без вести. Всього на борту знаходилися 32 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно, що зазнала аварії в Будапешті, було виготовлене в Херсоні за часів СРСР.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал