ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Український слід у страшній аварії в Будапешті: історія отримала продовження

1.9тЧитати матеріал російською

В Угорщині затримали капітана затонулого в Будапешті туристичного катера Юрія Ц. Також офіційно підтвердили його українське громадянство.

64-річного чоловіка вже допитали. За даними ЗМІ, в прес-службі поліції заявили про те, що запросили ордер на арешт чоловіка, передає "РИА Новости".

Відомо, що він виявився жителем Одеси.

Новини
Україна випробувала в Азовському морі бойові катери: вражаюче відео

У Будапешті затонув катер із туристами

У Будапешті затонув катер із туристами

NewsNow360

За останніми даними, в аварії на Дунаї загинули семеро людей, 14 були врятовані, решта вважаються зниклими без вести. Всього на борту знаходилися 32 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно, що зазнала аварії в Будапешті, було виготовлене в Херсоні за часів СРСР.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
УгорщинаБудапешт
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Putin Serjio
Putin Serjio
Следы Путина уже нашли?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём истерику шеневмериков по поводу окраинских политзаключённых в Угорщине!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-