"Український" скандал потрапив на сторінки Time: про що мова

Рейтинговий журнал Time підбив підсумки 2019 року і назвав переможця у номінації "Хранителі" року. До нього побічно причетна Україна.

Фото відповідної сторінки опублікували на сайті Time. Зокрема "Хранителями" року стали державні службовці США, які не допустили замовчування українського скандалу, що загрожує імпічментом американському президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, журнал Time помістив на обкладинку свого випуску, який вийде 16 грудня, фото президента України Володимира Зеленського із заголовком: "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський впійманий у пастку між Путіним і Трампом".

Український скандал на сторінках Time Time

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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