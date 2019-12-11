"Український" скандал потрапив на сторінки Time: про що мова

Рейтинговий журнал Time підбив підсумки 2019 року і назвав переможця у номінації "Хранителі" року. До нього побічно причетна Україна.
Фото відповідної сторінки опублікували на сайті Time. Зокрема "Хранителями" року стали державні службовці США, які не допустили замовчування українського скандалу, що загрожує імпічментом американському президенту Дональду Трампу.
Нагадаємо, журнал Time помістив на обкладинку свого випуску, який вийде 16 грудня, фото президента України Володимира Зеленського із заголовком: "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський впійманий у пастку між Путіним і Трампом".
Український скандал на сторінках Time
Time
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту у американців.
В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської Демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.
10 грудня стало відомо, що в Палаті представників Конгресу США подали проєкт обвинувального висновку у рамках розслідування можливого імпічменту президента Дональда Трампа.
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