Український політолог невдало пожартував про Нотр-Дам: у мережі піднявся скандал

Український політолог і телеведучий Тарас Березовець невдало пожартував у мережі про пожежу в соборі Паризької Богоматері у Франції, чим накликав гостру критику.

Зокрема, у своєму Twitter він написав: "Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лише собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути".

Це висловлювання одразу ж отримало відгук. Так, воно обурило, у першу чергу, посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. "Як вам не соромно? Ганьба!" – написала вона.

Тарас Березовець

Решта користувачів також не приховують своєї люті через слова Березовця. Багато хто визнав висловлювання вкрай цинічним.

У соцмережах розгорівся справжній скандал (далі наводимо пости):

Взагалі, Макрона дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути. - Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці опублікували в мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині собору Паризької Богоматері.

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