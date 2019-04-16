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Український політолог невдало пожартував про Нотр-Дам: у мережі піднявся скандал

5.3тЧитати матеріал російською

Український політолог і телеведучий Тарас Березовець невдало пожартував у мережі про пожежу в соборі Паризької Богоматері у Франції, чим накликав гостру критику.

Зокрема, у своєму Twitter він написав: "Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лише собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути".

Це висловлювання одразу ж отримало відгук. Так, воно обурило, у першу чергу, посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. "Як вам не соромно? Ганьба!" – написала вона.

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Як виглядав собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Тарас Березовець

Тарас Березовець

Решта користувачів також не приховують своєї люті через слова Березовця. Багато хто визнав висловлювання вкрай цинічним.

У соцмережах розгорівся справжній скандал (далі наводимо пости):

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці опублікували в мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині собору Паризької Богоматері.

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Особа
Тарас Березовець
Місце
ФранціяПариж
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ не витримають!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
хохол останется хохлом, хоть ты его пусти в Европу! где надо действовать умом, он только напрягает жопу©
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди, вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(C)1939.
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