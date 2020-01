Катастрофа літака МАУ в Ірані: чи могла російська ракета призвести до авіакатастрофи

Лідери країн США, Канади та Великобританії виступили із заявою про те, що український літак МАУ був помилково збитий після атаки на американські військові бази в Іраку зенітною ракетою російського виробництва, що належить Ірану. Про це свідчать дані розвідки трьох країн.

Головне:

Тактичний зенітний ракетний комплекс "Тор" був розроблений Науково-дослідним електромеханічним інститутом у Москві в 1975-1976. На озброєння комплекс був прийнятий у 1986 році.

Призначений для протиповітряної оборони і захисту найбільш відповідальних об'єктів: адміністративних, економічних і військових.

Основна одиниця комплексу "Тор-М1" – бойова машина 9К331 (відповідає за пошук мети, наведення і запуск ракет) і вісім керованих зенітних ракет 9М331 із твердим паливом. Станція обладнана системою розпізнавання "свій-чужий".

Ракета 9М331 зі швидкістю 25 м/с вистрілюється з пускової установки пороховим зарядом. Потім ракета, яка вертикально стартувала, виробляє доворот у сторону цілі, запускає маршовий двигун і направляється в заданому напрямку.

ЗРК здатний вражати цілі на висоті до 10 км. Імовірність поразки однією ракетою цілі типу "літак" – від 30 до 70%, типу "вертоліт" – від 50 до 88%, "безпілотник" – 85-95%.

Згідно з відкритими джерелами, різні модифікації російського ЗРК "Тор" є на озброєнні РФ, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Венесуели, Греції, Єгипту, Китаю, Кіпру, України та Ірану.

На озброєнні іранської армії, імовірно, є 29 комплексів "Тор-М1" російського виробництва. Поставка даних ЗРК із РФ у Тегеран завершилася в січні 2007 року.

Яка саме ракета збила український літак МАУ, і чи була вона взагалі, має розібратися слідство. Але на думку російського військового аналітика Павла Фельгенгауера, все більше схоже на те, що літак дійсно був вражений зенітними ракетами.

Більше того, військовий експерт упевнений, що США знає тип зенітної системи, який приблизно можна визначити за характеристикою факела.

"Наприклад, у ПЗРК маленький факел, у "Тора" набагато більше, у С-300 – ще набагато більше. Це ракети різної ваги. Але Пентагон про всяк випадок мовчить, бо це розсекретить їх можливості. Цього ніхто не робить", – розповів він у коментарі OBOZREVATEL.

Наразі всі заяви зводяться до того, що український Boeing, імовірно, був збитий випадково, але питання залишається в тому, чому ЗРК перебував близько цивільного аеропорту і був приведений у бойову готовність.

Як зазначив головний редактор журналу Defense Express Антон Міхненко, ймовірно, комплекс був переведений в автоматичний режим, у такому випадку він фактично знищує всі повітряні цілі в зоні досяжності його ракет.

Чому ЗРК міг бути приведений у бойову готовність, пояснюється просто, в той же ранок 8 січня, коли сталася катастрофа з українським літаком, Іран здійснив обстріл американських військових баз в Іраку, відповідно вони приготувалися до відповіді США, говорить Міхненко.

Але навіть у цьому випадку дії Ірану абсолютно непрофесійні. Як уже пояснювалося, комплекс перебував у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту Тегерана, коли в Ірану є інші ППО, що розташовуються в тому ж радіусі, але які не створюватимуть загрозу пасажирським літакам.

Тут з'ясовується інша інформація, за словами Міхненка, ЗРК "Тор-М1" не перебуває на озброєнні в Ірану, а у сил Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР). Ймовірно, що саме вони і використовували комплекс.

Це підтверджує і Павло Фельгенгауер: "Стріляли не іранські військові, а Корпус Вартових Ісламської революції (КВІР). Тому що у них є ці зенітні ракети. КВІР настільки всі бояться в Ірані. Це абсолютно незалежне воєнізоване формування, яке не підкоряється президенту... Їх усі бояться, і ніхто слова проти них не скаже, всі будуть брехати. Тільки їх вождь – рахбар Хомейні – може ухвалити рішення, щоб сказати".

Саме через величезний вплив КВІР, офіційна влада Ірану поки не ризикує визнати правду, вважає військовий експерт.

"У літаку летіло дуже багато іранців, хоч вони і рахувалися як канадці. Так що збивати літак спеціально жодної мети не було. Але навіть визнати свою помилку дуже складно. Поки треба чекати, коли в Ірані розберуться з військово-політичною ситуацією", – зазначив військовий аналітик.

Увечері, 9 січня, американські ЗМІ випустили низку матеріалів, в яких стверджується, що український літак у Тегерані був збитий ракетою класу "земля-повітря", випущеною Іраном.

Видання Newsweek наводить слова представників Пентагону і високопоставлених співробітників розвідки, на думку яких український Боїнг 737-800 був збитий ракетою російського виробництва "Тор-М".

Сумнів у тому, що причиною катастрофи стала технічна несправність, висловив і сам глава Білого дому Дональд Трамп.

Далі одна за одною пішли заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і глави Британського уряду Бориса Джонсона.

Незабаром із заявою виступив глава британського уряду Борис Джонсон. "Є докази того, що український рейс був збитий ракетою сил Ірану. Це могло бути ненавмисно. Ми працюємо з Канадою та іншими партнерами для повного і прозорого розслідування", – сказав він.

Пізніше в мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак МАУ в небі над Тегераном. Його достовірність підтвердило видання The New York Times і команда розслідувачів Bellingcat.

Американське видання заявило, що справжність кадрів була підтверджена, й іранська ракета потрапила в Boeing 737 над Парандом, який розташований недалеко від аеропорту Тегерана.

Повідомляється, що після попадання ракети в літак стався невеликий вибух. Після цього судно пролетіло ще кілька хвилин і потім взяло курс назад в аеропорт, на шляху до якого вибухнуло і впало.

Розслідувачі Bellingcat підтвердили ці факти, ідентифікувавши будинки, які потрапили на відео.

Крім того, в мережі були опубліковані фото деталі від ракети зенітного комплексу "Тор-М1", яку знайшли недалеко від катастрофи українського літака Boeing737. На своїй сторінці в Twitter їх показав користувач під іменем Ashkan Monfared.

Німецьке видання Bild зв'язалося з іранцем для уточнення джерела даних фото, і він відповів: "Друг прислав мені це через WhatsApp. Він знайшов його сьогодні (в середу, 8 січня, – Ред.) на узбіччі дороги перед своїм багатоквартирним будинком у місті Паранд. Він не мав уявлення, що це таке".

Примітно, що пізніше аккаунт Ashkan Monfared був заблокований, а достовірність фото офіційно поки не підтверджена.

Однак скрінами з його поста поділився головний редактор військового журналу The Defence Blog Ділан Малясов: "Це моя особиста думка: Boeing 737-800, що літав "Українськими міжнародними авіалініями", був збитий іранською самохідною ракетною системою "Тор-М1".

