Катастрофа літака МАУ в Ірані: чи могла російська ракета призвести до авіакатастрофи

Лідери країн США, Канади та Великобританії виступили із заявою про те, що український літак МАУ був помилково збитий після атаки на американські військові бази в Іраку зенітною ракетою російського виробництва, що належить Ірану. Про це свідчать дані розвідки трьох країн.

Що відомо про ЗРК "Тор-М1", яким, імовірно, стріляли іранці, і чи могло це призвести до трагедії – читайте в OBOZREVATEL.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявили, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп також сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.

У мережі опублікували відеозапис, на якому видно, нібито ракета збиває літак МАУ в небі над Тегераном. Його достовірність підтвердило видання The New York Times і команда розслідувачів Bellingcat.

Влада Ірану категорично заперечуює, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва.

ЗРК "Тор-М1", яким, імовірно, збили Boeing, здатний вражати цілі на висоті до 10 км, а український літак загорівся на висоті 2400 метрів.

Що собою являє ЗРК "Тор-М1"

Тактичний зенітний ракетний комплекс "Тор" був розроблений Науково-дослідним електромеханічним інститутом у Москві в 1975-1976. На озброєння комплекс був прийнятий у 1986 році.

ЗРК "Тор-М1"

Призначений для протиповітряної оборони і захисту найбільш відповідальних об'єктів: адміністративних, економічних і військових.

Основна одиниця комплексу "Тор-М1" – бойова машина 9К331 (відповідає за пошук мети, наведення і запуск ракет) і вісім керованих зенітних ракет 9М331 із твердим паливом. Станція обладнана системою розпізнавання "свій-чужий".

Ракета 9М331 зі швидкістю 25 м/с вистрілюється з пускової установки пороховим зарядом. Потім ракета, яка вертикально стартувала, виробляє доворот у сторону цілі, запускає маршовий двигун і направляється в заданому напрямку.

Ракета 9М330

ЗРК здатний вражати цілі на висоті до 10 км. Імовірність поразки однією ракетою цілі типу "літак" – від 30 до 70%, типу "вертоліт" – від 50 до 88%, "безпілотник" – 85-95%.

Згідно з відкритими джерелами, різні модифікації російського ЗРК "Тор" є на озброєнні РФ, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Венесуели, Греції, Єгипту, Китаю, Кіпру, України та Ірану.

На озброєнні іранської армії, імовірно, є 29 комплексів "Тор-М1" російського виробництва. Поставка даних ЗРК із РФ у Тегеран завершилася в січні 2007 року.

Думка військових експертів

Яка саме ракета збила український літак МАУ, і чи була вона взагалі, має розібратися слідство. Але на думку російського військового аналітика Павла Фельгенгауера, все більше схоже на те, що літак дійсно був вражений зенітними ракетами.

Більше того, військовий експерт упевнений, що США знає тип зенітної системи, який приблизно можна визначити за характеристикою факела.

"Наприклад, у ПЗРК маленький факел, у "Тора" набагато більше, у С-300 – ще набагато більше. Це ракети різної ваги. Але Пентагон про всяк випадок мовчить, бо це розсекретить їх можливості. Цього ніхто не робить", – розповів він у коментарі OBOZREVATEL.

Наразі всі заяви зводяться до того, що український Boeing, імовірно, був збитий випадково, але питання залишається в тому, чому ЗРК перебував близько цивільного аеропорту і був приведений у бойову готовність.

Як зазначив головний редактор журналу Defense Express Антон Міхненко, ймовірно, комплекс був переведений в автоматичний режим, у такому випадку він фактично знищує всі повітряні цілі в зоні досяжності його ракет.

"ЗРК "Тор" володіє радіолокаційною системою, яка автоматично здійснює запит борту про наявність системи "свій-чужий", і також автоматично отримує відповідь. Пасажирські літаки не оснащені такою системою, вона встановлюється на військові літаки, тому ракета його "не впізнала" і просто вразила ціль. І в такому випадку ракета могла потрапити в будь-який літак, який би пролітав у радіусі ураження", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

Чому ЗРК міг бути приведений у бойову готовність, пояснюється просто, в той же ранок 8 січня, коли сталася катастрофа з українським літаком, Іран здійснив обстріл американських військових баз в Іраку, відповідно вони приготувалися до відповіді США, говорить Міхненко.

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Але навіть у цьому випадку дії Ірану абсолютно непрофесійні. Як уже пояснювалося, комплекс перебував у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту Тегерана, коли в Ірану є інші ППО, що розташовуються в тому ж радіусі, але які не створюватимуть загрозу пасажирським літакам.

Тут з'ясовується інша інформація, за словами Міхненка, ЗРК "Тор-М1" не перебуває на озброєнні в Ірану, а у сил Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР). Ймовірно, що саме вони і використовували комплекс.

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Це підтверджує і Павло Фельгенгауер: "Стріляли не іранські військові, а Корпус Вартових Ісламської революції (КВІР). Тому що у них є ці зенітні ракети. КВІР настільки всі бояться в Ірані. Це абсолютно незалежне воєнізоване формування, яке не підкоряється президенту... Їх усі бояться, і ніхто слова проти них не скаже, всі будуть брехати. Тільки їх вождь – рахбар Хомейні – може ухвалити рішення, щоб сказати".

Саме через величезний вплив КВІР, офіційна влада Ірану поки не ризикує визнати правду, вважає військовий експерт.

"У літаку летіло дуже багато іранців, хоч вони і рахувалися як канадці. Так що збивати літак спеціально жодної мети не було. Але навіть визнати свою помилку дуже складно. Поки треба чекати, коли в Ірані розберуться з військово-політичною ситуацією", – зазначив військовий аналітик.

Сенсаційні заяви

Увечері, 9 січня, американські ЗМІ випустили низку матеріалів, в яких стверджується, що український літак у Тегерані був збитий ракетою класу "земля-повітря", випущеною Іраном.

Видання Newsweek наводить слова представників Пентагону і високопоставлених співробітників розвідки, на думку яких український Боїнг 737-800 був збитий ракетою російського виробництва "Тор-М".

Сумнів у тому, що причиною катастрофи стала технічна несправність, висловив і сам глава Білого дому Дональд Трамп.

Дональд Трамп

"У мене є підозри... Він летів над досить небезпечним районом. Хтось каже, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти. Але хтось міг помилитися з іншого боку", – сказав він.

Далі одна за одною пішли заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і глави Британського уряду Бориса Джонсона.

"У нас є розвідка з декількох джерел ... Розвідка вказує, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – заявив Трюдо.

Незабаром із заявою виступив глава британського уряду Борис Джонсон. "Є докази того, що український рейс був збитий ракетою сил Ірану. Це могло бути ненавмисно. Ми працюємо з Канадою та іншими партнерами для повного і прозорого розслідування", – сказав він.

Борис Джонсон

Пізніше в мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак МАУ в небі над Тегераном. Його достовірність підтвердило видання The New York Times і команда розслідувачів Bellingcat.

Американське видання заявило, що справжність кадрів була підтверджена, й іранська ракета потрапила в Boeing 737 над Парандом, який розташований недалеко від аеропорту Тегерана.

Повідомляється, що після попадання ракети в літак стався невеликий вибух. Після цього судно пролетіло ще кілька хвилин і потім взяло курс назад в аеропорт, на шляху до якого вибухнуло і впало.

Розслідувачі Bellingcat підтвердили ці факти, ідентифікувавши будинки, які потрапили на відео.

Крім того, в мережі були опубліковані фото деталі від ракети зенітного комплексу "Тор-М1", яку знайшли недалеко від катастрофи українського літака Boeing737. На своїй сторінці в Twitter їх показав користувач під іменем Ashkan Monfared.

Німецьке видання Bild зв'язалося з іранцем для уточнення джерела даних фото, і він відповів: "Друг прислав мені це через WhatsApp. Він знайшов його сьогодні (в середу, 8 січня, – Ред.) на узбіччі дороги перед своїм багатоквартирним будинком у місті Паранд. Він не мав уявлення, що це таке".

Примітно, що пізніше аккаунт Ashkan Monfared був заблокований, а достовірність фото офіційно поки не підтверджена.

Однак скрінами з його поста поділився головний редактор військового журналу The Defence Blog Ділан Малясов: "Це моя особиста думка: Boeing 737-800, що літав "Українськими міжнародними авіалініями", був збитий іранською самохідною ракетною системою "Тор-М1".

This is my personal view:



Boeing 737-800 flown by Ukraine International Airlines was shot down by Iranian Tor -M1 self-propelled missile system pic.twitter.com/vPmt7oeFxB - Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 8 січня 2020 р.

У п'ятницю, 10 січня, телеканал CNN із посиланням на американських чиновників заявив, що український пасажирський літак Boeing 737 був збитий двома ракетами російського виробництва, а не однією, як повідомлялося раніше.

Теорія базується на аналізі даних із супутників, радіолокаційних і електронних даних, які регулярно збирають військові і розвідка США.

Американці вважають, що в літак потрапили абсолютно випадково. А офіційний представник США, причетний до розвідки, заявив, що літак був збитий двома російськими ракетами SA-15.

В Ірані ж повністю спростовують вірогідність попадання ракети в літак: "З наукової точки зору неможливо, щоб ракета збила український літак. Ці чутки нелогічні", – заявив глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Лідер України Володимир Зеленський тримав паузу більше 12 годин і лише вранці 10 січня акуратно прокоментував резонансну інформацію. Він заявив, що версія про попадання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки не підтверджена.

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