Генерал розповів, що відволіче Путіна від України

Свій новий президентський термін президент Росії Володимир Путін присвятить посиленню збройних сил і спробам зробити РФ світовим гравцем рівня Радянського Союзу.

Але планам Путіна не судилося збутися, зокрема і тому, що Захід не допустить такого посилення Росії, - заявив "Обозревателю" генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

Відповідаючи на запитання, як буде діяти Кремль після чергових президентських виборів, він сказав: "Путін продовжить свою політику - політику зміцнення збройних сил Російської Федерації, політику зміцнення впливу Росії на світ - в цьому немає жодних сумнівів".

За його оцінками, увагу Путіна буде зосереджено не стільки на Україні, скільки на протистоянні з Євросоюзом, США і блоком НАТО. Зокрема, генерал переконаний в тому, що Кремль буде здійснювати спроби вивести сучасну Росію на рівень Радянського Союзу в плані військової могутності.

Лопата визнав: "Путін змусив говорити про себе, він змусив рахуватися з РФ і з його особистою думкою". Він також констатував, що "Росія - це не просто окремий економічний і політичний центр, а й основна противага існуючій оборонній системі Заходу".

За прогнозами генерала, світова спільнота не буде "остаточно, безповоротно і в найкоротший термін" знищувати Росію. Разом з тим "санкції посилюватимуться" - перш за все з тим, щоб "економіка Росії не піднялася і не сприяла посиленню військової могутності цієї держави", щоб "брязкання зброєю не було підкріплене економічними важелями всередині країни".

"Вийти на рівень Союзу Росії просто не дадуть", - заявив генерал.

Як писав "Обозреватель", генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не демонструє бажання співпрацювати в розслідуванні отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.