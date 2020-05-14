Українські моряки оголосили голодування в тюрмі Лівії: рідні бояться за їхні життя

У Лівії українські моряки танкера "Рута" оголосили голодування, перебуваючи у місцевій в'язниці. Українців затримали у 2017 році за підозрою в контрабанді.

Усього в лівійській в'язниці перебувають 14 українців. 10 із них оголосили голодування, чотирьом цього не дозволяє стан здоров'я, передає "УСІ Одеса".

Голова благодійного фонду "Ассоль" Ганна Муругова сказала, що Україна не поспішає рятувати своїх громадян.

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

"За останні більше ніж півроку ми обійшли всі кабінети влади в нашій країні – адміністрацію президента, МЗС, посольства, консульства. Всі говорять: "так" і ніхто нічого не робить. Ми сьогодні тут, бо у хлопців уже немає терпіння", – зазначила Муругова.

Відзначається, що в Лівії у зв'язку з пандемією COVID-19 оголошена амністія. Зокрема, щоб уникнути масового зараження коронавірусом влада звільнить людей, залишивши в тюрмах тільки особливо небезпечних злочинців.

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

Дружина затриманого боцмана Тетяна Алфьорова для УНІАН розповіла, що моряки вже більше 3 років перебувають в одній із в'язниць Тріполі – столиці Лівії. В іншій в'язниці Тріполі – ще четверо українських моряків – члени екіпажу танкера Captain Khayyam.

В "Ассоль" повідомили, що українські моряки у в'язниці захворіли, двоє заразилися гепатитом, у деяких відкрилася виразка шлунку. Багато хто через погане харчування і відсутність медичної допомоги позбулися зубів. Родичі бояться за життя і здоров'я полонених. Найстаршому ув'язненому – капітану "Рути" більше 70 років.

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

Мітинг на підтримку порятунку українських моряків "УСІ Одеса"

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Лівії судили 14 громадян України з танкера "Рута", затриманого військово-морськими силами країни.

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