Українська "Мрія" втрапила у скандал с медвантажем у Польщі

У Польщі спалахнув скандал через пафосну доставку медичного вантажу з Китаю українськими літаком "Мрія". Виявилося, що влада країни організувала закупку засобів індивідуального захисту неналежної якості за в рази завищеними цінами.

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Як пише ВВС з посиланням на Gazeta Wyborcza, поляки запідозрили, що найбільший у світі літак став лише прикриттям для сумнівних оборудок польської влади напередодні президентських виборів, які так і не відбулися.

Ан-225 "Мрія" прибув до Польщі із Китаю з великою партією засобів особистого захисту, включаючи респіратори стандарту FFP2 та FFP3, ще 14 квітня. Вантаж мав бути розподілений по лікарнях, аби захистити медичний персонал від коронавірусу.

Оскільки у Польщі на той час тривала президентська кампанія перед виборами, призначеними на 10 травня, зустрічати найбільший у світі літак та його китайський вантаж поїхав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Під час пресконференції на тлі літака він подякував президентові Анджею Дуді за особистий внесок у боротьбу з вірусом. Адже, за словами очільника польского уряду, саме розмова Дуди із лідером Китаю Сі Цзіньпіном відкрила можливість для польських фірм закупити дефіцитний товар у КНР.

"Мрія" sprotyv.info

Однак вже за місяць у Польщі вибухнув скандал через неналежну якість китайських респіраторів, який польська преса охрестила "Операція Антонов". З'ясувалося, що респіратори FFP2 та FFP3, привезені "Мрією", не були сертифіковані для використання в Євросоюзі.

Крім того, стало відомо, що сертифікат якості, який надала для вантажу неназвана італійська компанія, не стосувався медичного обладнання. Показово, що сумніви щодо придатності товару виникли навіть у польської фірми-постачальника.

Відтак через тиждень після прибуття респіраторів фірма Quantron SA звернулася до Центрального інституту охорони праці у Варшаві для тестування респіраторів.

Його результати дуже довго не оприлюднювали, однак журналісти зрозуміли, що з ними не все гаразд. Ці думки знайшли підтвердження після того, як міністр охорони здоров'я Польщі доволі розпливчасто заявив, що респіратори, які прибули з Китаю, не відповідають стандартам.

Після цього директорка відділу комунікації державного концерну KGHM, який організовував закупівлю, зізналась, що результати вирпобувань засвідчили неналежну якість партії респіраторів.

Крім того, виявилося, що 1,3 млн медичних масок, які прибули на борту "Мрії", купили у Китаї по 2 долари за штуку, тоді як теперішня їхня ціна разом зі знижками заледве сягає 0,5 долара.

Весь вантаж, включно із несертифікованими, а відтак взагалі нікому не потрібними FFP респіраторами, був замовлений та профінансований польським урядом. Цю угоду ще на початку квітня схвалив Моравецький, надавши письмові гарантії відшкодування вартості партії із державного бюджету.

Втім, незважаючи на гучний скандал, Польща та Китай, за даними журналістів, продовжили бізнес-стосунки, але тепер не афішують їх.

"Тепер усе відбувається по-тихому і без помпи, що супроводжувала приліт "Мрії" 14 квітня. Чергова партія товару прибула до Вроцлава тиждень тому. Цього разу партію замовило Міністерство оборони, а доставив її Ан-124 "Руслан". Але зараз вже ніхто не спішить брати за неї відповідальність", – пише польська газета.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 квітня український літак-гігант Ан-225 "Мрія" доправив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідний для боротьби з COVID-19.

Згодом польські журналісти дізналися, що захисні маски, які привезли цим бортом, мають підроблені сертифікати.

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