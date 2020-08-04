Українка з Бейрута розповіла про наслідки вибухів. Відео
Від вибухів у будинку українки посипалася стіна.
Українка Марина Томах, яка сім років проживає в Лівані, розповіла, що відбувається в районі вибухів у Бейруті.
Як повідомила вона в ефірі "Україна 24", її будинок знаходиться в 8 км від місця вибухів і на висоті 600 метрів. При цьому в будинку посипалася стіна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами жінки, сильно постраждали будівлі в 5-кілометровій зоні – вибиті вікна, вітрини, зруйновані стелі.
Вона зазначила, що лікарні міста переповнені – поранених везуть за межі столиці.
Що стосується причини вибухів, то городяни кажуть між собою про ізраїльську ракету. Також повідомляється про пожежу та загорання хімічних речовин.
Поки немає інформації, що серед постраждалих в результаті вибухів в Бейруті могли бути громадяни України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
За останніми даними, кількість загиблих під час вибухів досягла 70, понад 3,7 тис. людей постраждали.
Більше 30 команд Червоного Хреста працюють на місці вибухів у Бейруті.
Глава загальної безпеки Лівану спростував версію про вибух піротехніки і заявив, що це були інші вибухові речовини.