Українка розповіла про руйнування в Бейруті: місто перетворилося на руїни

Після потужного руйнівного вибуху в порту Бейруту ліванська столиця, яку називали "перлиною Близького Сходу", перетворилася на руїни і тепер її не впізнати.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла голова громади українців у Лівані Ірина Висота-Жарамані. Разом із сім'єю вона проживає приблизно за двадцять кілометрів від епіцентру НП.

"Бейрут не впізнати. Це одні руїни. Епіцентр – це історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося", – зазначила жінка.

За її словами, саме в цьому районі міста розташовуються всі філії відомих міжнародних компаній, а також уряд і парламент.

Загальний вигляд на зруйнований порт після вибуху

"Дуже складно дивитися на те, що трапилося з містом. До карантину це місце було переповнене людьми – пішоходи, заповнені кафе", – додала українка.

Зруйноване в результаті вибуху посольство Норвегії в Бейруті

Водночас, вважає вона, обмеження певною мірою зменшили кількість жертв трагедії. До того ж, вибух був увечері, тому багато хто встиг виїхати з офісів.

Люди залишають рідний район через руйнування, викликані потужним вибухом у порту Бейруту

"Але багато працювали... Ми в шоці, стресі, але люди поступово починають розуміти, що трапилося, і всю складність ситуації. Страшна, страшна трагедія", – додала Ірина.

Солдат ліванської армії охороняє дорогу після вибуху в порту Бейруту

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська студентка ліванського університету "Каслік" Ірина Карапата стала очевидицею трагедії в порту Бейруту 4 серпня. Вона перебувала за 5 км від місця НП і розповіла докладніше про вибух.