Україна на замітку. Немає особистого транспорту, пільг і помічників: як живуть депутати в Швеції

Повсякденне життя шведських депутатів нового парламенту, обраного у вересні, просякнуте строгістю: офіси площею сім квадратних метрів, невеликі квартири для чиновників і обмеження використання грошей платників податків в здійсненні парламентської діяльності, повідомляє Lifter.

Шведські депутати не користуються додатковими пільгами, такими як парламентарії з інших країнах (бюджет на чартерні літаки, допомога в оренді житла, найму приватних консультантів, допомога в оплаті медичних витрат та інше).

Парламент в Швеції lifter.com.ua

Крім того, в Швеції поняття "парламентський імунітет" просто не існує!

"Ми звичайні громадяни, – заявив в інтерв'ю шведському парламенту BBC News Brazil заступник соціал-демократичної партії Пер-Арне Хоканссон.

Не має сенсу надавати особливі привілеї парламентаріям, тому що наше завдання – представляти громадян і знати реальність, в якій вони живуть. Уявлення громадян саме по собі є привілеєм, оскільки у нас є можливість впливати на курс країни".

349 шведських депутатів отримують – як і президент парламенту – щорічну карту для використання громадського транспорту.

Офіційних автомобілів мало, і їх використання обмежене. В парламенту є лише три автомобіля, модель Volvo S80. Цей транспорт доступний тільки президенту парламенту і його трьом віцепрезидентам для офіційних заходів.

"Це вам не таксі. Службові машини не годяться для того, щоб брати їх додому або на роботу", – пояснює Рене Поедтке з адміністративного сектору парламенту.

У Швеції єдиним політиком, який має право на автомобіль, є прем'єр міністр. Автомобіль належить Службі державної безпеки Швеції. За словами урядового радника, міністри можуть запитувати транспортні засоби "коли у них є для цього вагомі причини".

Валова зарплата депутата парламенту Швеції становить 66 900 шведських крон на місяць (близько $7200). Після сплати високих податків чиста зарплата становить приблизно 40 000 шведських крон (близько $4300), що удвічі менше, ніж заробляє вчитель початкових класів у Швеції.

Якщо у депутата є виборча база за межами Стокгольма, він може запросити так званий "трактамент", допомога по днях тижня, в які він працює в столиці країни. Ця допомога, призначена виключно для парламентаріїв, які не мають постійного місця проживання в столиці, становить 110 шведських крон (близько $12).

До 1957 року у депутатів шведського парламенту не було навіть зарплати: вони отримували тільки внески членів партій.

Рішення про встановлення зарплати для парламентаріїв було прийнято, як записано в архівах парламенту, після того, як було зроблено висновок, що жодного громадянина не можна позбавляти можливості стати депутатом з економічних причин". Але значення зарплати не повинно бути "настільки високим, щоб стати економічно привабливим".

І жоден депутат не має права збільшувати собі зарплату: в Швеції зарплата парламентаріїв визначається незалежним комітетом під назвою Riksdagens Arvodesnämd.

Парламент в Швеції lifter.com.ua

Цей комітет складається з трьох осіб: президента, який, як правило, є відставним суддею, і двох представників, які зазвичай є колишніми посадовими особами або журналістами.

"Серед нас немає парламентарія, ми незалежний комітет, Рада парламенту не може дати нам ніяких вказівок", – говорить його президент Йохан Хіршфельдт.

Експрезидент Апеляційного суду Стокгольма Хіршфельдт пояснює, що комітет збирається один раз на рік, після літньої перерви.

"Але це не означає, що депутатам підвищують зарплату щороку", – уточнює він.

Щоб оцінити, чи збільшується заробітна плата, комітет аналізує економічні умови суспільства в цілому, включаючи рівень інфляції і коливання заробітної плати в державному і приватному секторах.

"Коли ми зустрінемося наступного разу, ми оцінимо загальні обставини і, можливо, ми вирішимо підвищити зарплату на 1% або 1,5%, або, можливо, ми зовсім вирішимо цього не робити", – говорить Хіршфельдт.

Рішення комітету є суверенним, бо нічого не може бути оскаржене і не потребує голосування в парламенті.

"Парламентарії не мають ніякої можливості приймати рішення в цьому процесі, і я не знаю, чи задоволені вони зарплатою чи ні, тому що жоден парламентарій ніколи не дзвонив, щоб просити більше або щоб поскаржитися", – говорить президент.

Тільки політики, що мають виборчу базу за межами столиці і не володіють нерухомістю в Стокгольмі, мають право жити в квартирах для чиновників.

Квартира депутата в Швеції lifter.com.ua

Квартири мають в середньому 45,6 кв. м. Ті, в яких тільки одна кімната, мають тільки 16 квадратних метрів. Із загальної кількості 197 будинків, що знаходяться у віданні шведського парламенту, тільки вісім мають площу від 70 до 90 квадратних метрів.

Насправді, найменші квартири нагадують камери дуже сучасного пенітенціарного закладу недалеко від Стокгольма, де в ув'язнених, як і в більшості шведських в'язниць, також є окрема ванна кімната.

У цих будівлях немає ні пральної машини, ні посудомийної машини, ні навіть двоспального ліжка. Велика частина цих квартир навіть не має спальної кімнати: одна кімната, обладнана диваном-ліжком, служить і вітальнею, і спальнею.

"Ми можемо поставити додаткові ліжка з колесами в разі необхідності, наприклад, при відвідуванні родича", – говорить один з членів парламенту.

Крім того, самі парламентарії готують і прибирають будинок. За даними адміністративного департаменту парламенту Швеції, безкоштовне прибирання проводиться тільки раз на рік, під час літніх парламентських канікул.

І це ще не все: квартири призначені виключно для парламентаріїв. Подружжя, родичі і діти не мають права жити або просто ночувати в державній квартирі без оплати.

Квартира депутата в Швеції lifter.com.ua

Якщо родич парламентарія приїжджає ночувати, у депутата є один місяць, щоб заплатити за це.

У залі кожного парламентського будівлі є прилавок з щоденними газетами і різними публікаціями.

Вони призначені для колективного використання парламентаріями: підписка на газети і журнали фінансується партією, а у депутатів немає особистого бюджету для підписки.

"Ми можемо взяти газету собі в офіс, прочитати її, а потім відразу ж повернути на стійку, – каже депутат Пер-Арне Хоканссон.

Ми також можемо читати газети та інші публікації в парламентській бібліотеці або через додаток мобільного телефону".

Члени парламенту самі платять за каву.

Депутати в Швеції lifter.com.ua

Офіціантів у них немає, і за їжу потрібно платити. Після прийому їжі кожен парламентарій повинен принести свою тарілку на місце, де зібрані підноси, поруч з кухнею.

Кожен сам миє свої тарілки і столові прилади. Крім того, жоден депутат Швеції не має права на відшкодування витрат на харчування в розкішних ресторанах.

Немає секретаріату або приватних радників.

Парламент в Швеції lifter.com.ua

"Жоден депутат не має приватного секретаря і не може найняти консультантів", – пояснює Матс Лінд з сектора парламентських послуг.

У шведській системі кожна політична партія, представлена в парламенті, отримує обмежені кошти для найму групи помічників і радників, які формують так званий партійний секретаріат. І ця група чиновників обслуговує всіх депутатів партії.

Іншими словами, у парламентаріїв є група радників і помічників, які, окрім іншого, готують політичний аналіз і займаються зв'язками з пресою.

Прес-секретар наводить список секретаріату Соціал-демократичної партії: 101 співробітник працює разом на 100 депутатів. У цю команду чиновників входять радники і аналітики з політичних питань і зв'язків з пресою, а також деякі адміністративні помічники, які зазвичай не доступні депутатам для особистих задач.

"Кожен депутат веде свій графік роботи, готує свої промови, організовує свої зустрічі і резервує квитки на поїзд чи літак", – говорить представник.

Серед інформації, яку кожен шведський парламентар отримує при обранні, є 35-сторінкове керівництво під назвою "Правила подорожі" ( "Reseregler").

Ось деякі рекомендації для депутатів:

Слід вибрати найдешевший спосіб дістатися до місця призначення: поїзд, машина або літак;

Автомобілі для подорожей повинні бути орендовані в туристичному агентстві Парламенту, використовуючи компанії, з якими у Парламенту підписані контракти. Через витрати і захист навколишнього середовища, не можна орендувати спеціальні або розкішні автомобілі;

Якщо заступник їде на власному транспортному засобі, він повинен вибрати найкоротший можливий маршрут, якщо тільки немає особливих причин для більш довгої дороги;

Депутати повинні користуватися таксі, якщо немає альтернативи суспільного транспорту, або якщо для цього є особливі причини;

Що стосується поїздок за кордон, то шведський депутат може витратити не більше 50 000 шведських крон (близько $5400.).

Без довічної пенсії.

Шведські парламентарі також не мають права отримувати довічну пенсію після виконання як мінімум одного або двох термінів.

Шведський закон говорить наступне:

"Мета посібника (пенсії) полягає в тому, щоб забезпечити фінансове забезпечення парламентарія під час перехідного періоду після закінчення його діяльності в парламенті. Посібник не призначений для забезпечення постійної підтримки колишнього парламентарія".

Депутат у Швеції lifter.com.ua

Це свого роду страхування по безробіттю: загальний принцип полягає в тому, що кожен депутат повинен пропрацювати в Парламенті не менше восьми років, щоб мати право на допомогу, еквівалентну 85% від суми заробітної плати, протягом максимум двох років.

А щоб отримувати допомогу понад рік, колишній депутат повинен показати, що він активно шукає новий спосіб заробити собі на хліб.

"Важливо розуміти, що система має сильні механізми, депутати повинні показати, що вони шукають нову роботу, що вони не пасивні, в іншому випадку виплати закінчуються", – пояснює Йохан Хіршфельдт.

Якщо парламентарій переходить до виконання іншого мандата або політичної позиції, посібник також скасовується.

Регіональні політики сидять без зарплати.

На регіональному рівні політичне представництво в Швеції вважається додатковою діяльністю, яка здійснюється паралельно з оплачуваною зайнятістю, тому 94% представників регіональних зборів не мають заробітної плати.

А що ви думаєте про таке життя політика?

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