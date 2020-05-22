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22 травня • оновлено в 11:20
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Українця знайдено мертвим у Польщі за дивних обставинах

3.1т
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У місті Жирардув (Польща) був знайдений мертвим 47-річний українець.

Як повідомляє видання eGlos, подія трапилася ще 19 травня. На тілі померлого травм не було виявлено.

"Я не можу відповісти на це питання прямо зараз. Наші висновки показують, що загиблий є 47-річним громадянином України", – повідомила прессекретар місцевої поліції Моніка Гелінська..

Поліція в Польщі

Поліція в Польщі

На місці НП працювали поліцейські і прокурор міста. Більш докладної інформації про загиблого українця поки немає.

У Польщі помер українець

У Польщі помер українець

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Польща
Світ

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