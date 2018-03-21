Україна важливіша: міжнародник вказала головні пріоритети Путіна

Вихід з економічної стагнації, поліпшення відносин із Заходом та вироблення нової стратегії по Україні стануть головними завданнями Володимира Путіна після перемоги на президентських виборах.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт-міжнародник Юлія Осмоловська, коментуючи можливе оголошення главою РФ свого наступника.

"Ми можемо тільки гадати, що відбувається в голові Путіна. Але людина отримала гарантований термін перебування при владі на найближчі шість років. Є більш нагальні питання: стан російської економіки, що робити з Україною. Та стратегія, яку проводила РФ, вона не продемонструвала 100% ефективність в реалізації цілей політичного керівництва РФ. Є загострення із Заходом", - підкреслила експерт.

За її словами, рішення Києва заборонити росіянам голосування зіграло проти України.

"РФ використовувала це як аргумент, щоб продемонструвати світу, що Україна мислить ірраціонально. Я не знаю прецедентів в світі, коли країни перешкоджали громадянам інших країн здійснити волевиявлення в дипломатичних установах", - зазначила вона.

При цьому вона вважає, що в політичному сенсі Україна виграла б більше, якби така можливість у росіян була.

"Та незначна кількість росіян, які проживають на території України, не зроблять погоди. Але це ті люди, які мають можливість спостерігати, що тут відбувається, не бути заангажованими російською пропагандою. Тому я переконана, що більшість цих людей голосували б проти", - підсумувала Осмоловська.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Путін заявив, що пріоритетним напрямком роботи під час нового президентського терміну стане внутрішня повістка.