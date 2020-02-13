"Шлях відкрито!" Загороднюк зробив заяву про потужну підтримку в НАТО

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Київ зробив все можливе для відновлення засідань комісії Україна-НАТО та отримав потужну підтримку з боку всіх представників країн-членів Альянсу.

Підсумками переговорів він поділився з журналістами в четвер, 13 лютого, в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що роботу комісії все ще блокує Угорщина, яка незадоволена законом про українську мову, проте в Міноборони вже домоглися прогресу.

Загороднюк зробив заяву про потужну підтримку в НАТО

"Всі висловилися в підтримку відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яка зараз не працює через позицію Угорщини. Ми прийняли рекомендації Венеціанської комісії, і тому ми вважаємо, що шлях відкритий, і ми розраховуємо на те, що Угорщина зробить необхідні кроки, щоб розблокувати комісію", – розповів міністр.

Загороднюк також заявив, що домовився з угорським колегою про повноцінну зустріч. "Але це не стільки міністерство оборони, скільки міністерство закордонних справ. Тому ми будемо працювати всім урядом, щоб домогтися цього", – підкреслив він.

Говорячи про подальшу інтеграцію України з Північно-Атлантичним альянсом, Загороднюк підкреслив, що "тільки в тому випадку, коли ми покажемо реальний результат і прогрес в реформах і собі, і нашим Збройним силам, і нашим громадянам, експертній та міжнародній спільноті, тільки тоді ми можемо розраховувати на подальші серйозні кроки в інтеграції з НАТО і в майбутньому членство ".

"Поки ми перебуваємо на правильному шляху, ми будемо його посилювати і йти далі. Я розраховую на позитивний результат (членство України в Альянсі)", – запевнив він.

За словами міністра, в цьому році є "дуже амбітні плани щодо переходу на стандарти НАТО". "Ми повинні ухвалити ключовий пакет стандартів, який вже розроблений, і дорожню карту, яка перебуває на фінальній стадії узгодження з НАТО. У березні ми очікуємо підписання документа під назвою Процес планування та огляду (Planning and review process), в якому все буде перераховано", – уточнив Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Загороднюк в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі провів низку важливих зустрічей з партнерами України з Великобританії, Латвії, Литви, Польщі та Туреччини.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram