Головна Новини
13 лютого • оновлено в 19:25
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Шлях відкрито!" Загороднюк зробив заяву про потужну підтримку в НАТО

840
Читати матеріал російською

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Київ зробив все можливе для відновлення засідань комісії Україна-НАТО та отримав потужну підтримку з боку всіх представників країн-членів Альянсу.

Підсумками переговорів він поділився з журналістами в четвер, 13 лютого, в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що роботу комісії все ще блокує Угорщина, яка незадоволена законом про українську мову, проте в Міноборони вже домоглися прогресу.

Новини
"Україна стане членом НАТО": експерт пояснив нову програму співпраці

Загороднюк зробив заяву про потужну підтримку в НАТО

Загороднюк зробив заяву про потужну підтримку в НАТО

"Всі висловилися в підтримку відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яка зараз не працює через позицію Угорщини. Ми прийняли рекомендації Венеціанської комісії, і тому ми вважаємо, що шлях відкритий, і ми розраховуємо на те, що Угорщина зробить необхідні кроки, щоб розблокувати комісію", – розповів міністр.

Загороднюк також заявив, що домовився з угорським колегою про повноцінну зустріч. "Але це не стільки міністерство оборони, скільки міністерство закордонних справ. Тому ми будемо працювати всім урядом, щоб домогтися цього", – підкреслив він.

Говорячи про подальшу інтеграцію України з Північно-Атлантичним альянсом, Загороднюк підкреслив, що "тільки в тому випадку, коли ми покажемо реальний результат і прогрес в реформах і собі, і нашим Збройним силам, і нашим громадянам, експертній та міжнародній спільноті, тільки тоді ми можемо розраховувати на подальші серйозні кроки в інтеграції з НАТО і в майбутньому членство ".

"Поки ми перебуваємо на правильному шляху, ми будемо його посилювати і йти далі. Я розраховую на позитивний результат (членство України в Альянсі)", – запевнив він.

За словами міністра, в цьому році є "дуже амбітні плани щодо переходу на стандарти НАТО". "Ми повинні ухвалити ключовий пакет стандартів, який вже розроблений, і дорожню карту, яка перебуває на фінальній стадії узгодження з НАТО. У березні ми очікуємо підписання документа під назвою Процес планування та огляду (Planning and review process), в якому все буде перераховано", – уточнив Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Загороднюк в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі провів низку важливих зустрічей з партнерами України з Великобританії, Латвії, Литви, Польщі та Туреччини.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Дураки)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нациев Сала
Нациев Сала
скоро (с) запиши! - всем окраинским кастрюлям - звенеть щеня!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, декоммунизируйтесь, только тогда мы вам позволим в НАТО... а без этого никак...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Zhikharev Dmitry, А "мы" - это кто? Ты и твой триппер?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги