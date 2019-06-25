Україна отримала новий шанс вигнати Росію з ПАРЄ: про що мова

Проекти рішень з оскарження повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи готуватимуть проукраїнськи налаштовані депутати – британець Роджер Гейл і представник Литви Егідіус Варейкіс.

Про це з посиланням на джерела в ПАРЄ повідомляє "Європейська правда". Їхні кандидатури були затверджені моніторинговим та регламентним комітетами.

Так, відзначається, що Гейл – консерватор, який традиційно підтримує Україну і виступив співавтором проукраїнських поправок до резолюції, яка дозволила повернути делегацію Росії. Він буде доповідачем у моніторинговому комітеті.

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Роджер Гейл Корреспондент.net

У регламентному комітеті документ буде готувати Варейкіс – литовський депутат, відомий як безкомпромісний прихильник дотримання прав людини. Примітно, що він голосував проти безумовного повернення Росії до Ради Європи.

Егідіус Варейкіс 112 Україна

Відзначимо, що хоча остаточне рішення щодо повноважень росіян буде ухвалювати 26 червня Асамблея, початковий текст документів щодо оскарження грає також велику роль.

Нагадаємо, повноваження Росії були оскаржені делегаціями України і Грузії за двома критеріями – з процедурних підстав представником України Володимиром Ар'євим та зі змістовних – грузинкою Ніно Гогадзе.

Повернення Росії в ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії.

Через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію Україна відкликала посла при Раді Європи для консультацій.

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