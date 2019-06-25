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Україна отримала новий шанс вигнати Росію з ПАРЄ: про що мова

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Проекти рішень з оскарження повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи готуватимуть проукраїнськи налаштовані депутати – британець Роджер Гейл і представник Литви Егідіус Варейкіс.

Про це з посиланням на джерела в ПАРЄ повідомляє "Європейська правда". Їхні кандидатури були затверджені моніторинговим та регламентним комітетами.

Так, відзначається, що Гейл – консерватор, який традиційно підтримує Україну і виступив співавтором проукраїнських поправок до резолюції, яка дозволила повернути делегацію Росії. Він буде доповідачем у моніторинговому комітеті.

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Роджер Гейл

Роджер Гейл

Корреспондент.net

У регламентному комітеті документ буде готувати Варейкіс – литовський депутат, відомий як безкомпромісний прихильник дотримання прав людини. Примітно, що він голосував проти безумовного повернення Росії до Ради Європи.

Егідіус Варейкіс

Егідіус Варейкіс

112 Україна

Відзначимо, що хоча остаточне рішення щодо повноважень росіян буде ухвалювати 26 червня Асамблея, початковий текст документів щодо оскарження грає також велику роль.

Нагадаємо, повноваження Росії були оскаржені делегаціями України і Грузії за двома критеріями – з процедурних підстав представником України Володимиром Ар'євим та зі змістовних – грузинкою Ніно Гогадзе.

Повернення Росії в ПАРЄ

Повернення Росії в ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теги
ПАРЄПорада ЄвропиРосія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Мерзкий сайт...))комментарии россияней удаляют массово
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Модеатор а где мой комментарий?????????????????????????
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
У вислоухих один шанс не допустить Россию -- платить за неё взносы. Готовы рагулики?
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CARGO 100
CARGO 100
Шапиро Жeнька, даже гражданам России в Донбассе.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Xозяин Xoxлов, а Вы сами готовы платить пенсии своим сограждам?
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