Україна офіційно відмовилася від участі в ПАРЄ через Росію: заява

Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

Відповідну заяву зробила в Facebook глава української делегації Єлизавета Ясько.

"Ми ухвалили рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", – написала вона.

Україна офіційно відмовилася від участі в ПАРЄ

Ясько оприлюднила текст заяви, яку було прийнято членами делегації в ПАРЄ і главою парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

"Підтверджуючи відданість принципам і цінностям Ради Європи (РЄ) і визнаючи значні історичні досягнення її статутного органу Парламентської Асамблеї (ПАРЄ) в просуванні і контролю за дотриманням прав людини; Беручи до уваги кризові явища в Асамблеї, що стали наслідком значного ослаблення можливості ПАРЄ протидіяти порушенням Статуту Ради Європи та контролювати дотримання державами-членами своїх обов'язків і зобов'язань через зміни, внесені в Правила процедури Асамблеї 25 червня 2019; Відзначаючи одночасно важливість збереження механізмів захисту прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основних свобод на території держав-членів Ради Європи, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України;

Делегація Верховної Ради України в ПАРЄ

Підтверджує неприйнятність рішень, які послабили Парламентську Асамблею в частині контролю за виконанням державами-членами своїх обов'язків і зобов'язань і дозволили відновити повноцінну участь у роботі ПАРЄ делегації Російської Федерації без виконання нею однією з ключових вимог резолюцій/рекомендацій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію проти України і системні порушення РФ прав людини, як на власній, так і на окупованій території.

Закликає ПАРЄ підтвердити обов'язковість всіх рішень і вимог, викладених у резолюціях Асамблеї щодо засудження агресії Російської Федерації проти України, і про ситуацію з правами людини на окупованій Росією території України, які були прийняті ПАРЄ під час неучасті Росії в роботі РЄ в останні роки. Нагадує, що в резолюції 1988 від 9 квітня 2014 ПАРЄ засудила російську агресію і анексію Криму як явне порушення міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Статуту та основних принципів Ради Європи.

Зазначає, що Резолюцією 1990 від 10 квітня 2014 ПАРЄ правомірно і пропорційно здійсненим РФ порушенням міжнародного права обмежила права делегації РФ і повідомила про можливість анулювання її повноважень, якщо РФ не проведе деескалацію ситуації і не припинить анексії Криму.

Далі нагадує, що слідом за резолюцією 1990 ПАРЄ прийняла ще не менше 10 резолюцій з осудом агресивних дій Російської Федерації, порушень норм міжнародного права, системних порушень прав людини. Зазначені ПАРЄ порушення міжнародного права стали підставою для ряду судових і арбітражних процесів в Європейському суді з прав людини, Міжнародному суді ООН, Міжнародному морському трибуналі, в міжнародних інвестиційних арбітражах і щодо яких здійснює попереднє дослідження Міжнародний кримінальний суд.

Приєднується до заяв делегацій держав-партнерів України, що повідомили про свою неучасть в урочистостях з нагоди 70-річчя РЄ через безумовне повернення делегації РФ в ПАРЄ. З огляду на те, що значна частина території нашої держави залишається окупованою, а збройна агресія РФ не припиняється, вважаємо неможливим участь української делегації в урочистостях з нагоди святкування 70-річчя Ради Європи та вважаємо таке святкування не на часі.

Заявляє про відмову подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Повідомляє, що протягом часу проведення цієї частини сесії делегація ВРУ в ПАРЄ буде проводити консультації з партнерами по Асамблеї з метою знаходження загальних підходів і рішень, які дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого зразка демократії, верховенства права та захисту прав людини і свобод в Європі . Звертається до делегацій держав-членів Ради Європи із закликом провести розширені консультації щодо наслідків безумовного повернення РФ до ПАРЄ та розробки ефективних механізмів відповідальності держав-порушників статутних документів РЄ і норм міжнародного права.

Звертається до Франції, яка зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи, з пропозицією ініціювати консультації за участю президента Французької республіки Емануеля Макрона і всіх зацікавлених сторін для широкого обговорення шляхів повернення довіри до Ради Європи та інституційної, а також моральної кризи РЄ, що виникли в результаті добровільної та безпідставної відмови Комітету міністрів і Асамблеї наполягати на дотриманні Росією принципів і стандартів Ради Європи.

Члени делегації: Умеров Рустем Бардіна Марина Василенко Леся Мережко Олександр Кравчук Євгенія Овчинникова Юлія Хоменко Олена Лубинець Дмитро Гончаренко Олексій Соболєв Сергій Білозір Лариса Мезенцева Марія Скічко Олександр Камельчук Юрій Медяник В'ячеслав Кальченко Сергій Забуранна Леся Ясько Єлизавета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!