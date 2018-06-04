Україна не готова: названі наслідки розпаду Росії

Росія через свою агресивну політику і санкційний тиск з боку США і ЄС підходить до точки неповернення, після якої почнеться її поступовий розвал, як за територіальною, так і за національною ознаками.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів український підприємець і співзасновник громадського об'єднання "Нова країна" Валерій Пекар.

За його словами, вже на сьогодні прості дослідження показують, що в Росії дуже мало ресурсів.

"Один фонд вичерпаний, другий на межі вичерпання. Можна подивитися, на скільки впали статки російських олігархів. Люди з найближчого оточення Путіна і нарешті гроші самого Путіна зараз поступово затягуються цими санкціями. Путін був хорошим гарантом для всього свого оточення, гарантом їх безпеки, їх статків, того, що вони зможуть безперешкодно грабувати Росію, направляти гроші в свою кишеню, віддавати йому якусь частину і при цьому зможуть їздити на Захід, мати там яхти, будинки та інше. Цьому потихеньку приходить кінець. І якщо Путін вже не є гарантом цього, якщо вже не можна виїхати на Захід, то ця модель життя російських олігархів і вищих чиновників, коли ти тут сидиш, отримуєш гроші, грабуєш Росію, а твої діти вчаться там, а твої будинки там, а твої яхти там, а твої долари і євро там, вже не працює. Це означає, що російський режим добігає кінця", - зазначає економіст.

Через зазначене вище, продовжує Пекар, добігає кінця сама Росія, до того ж сама ідея "Росії як великої імперії" в 21 столітті не є живою.

"Імперії не живуть в 21 столітті. Розпад Радянського Союзу був етапом у великому розпаді російської імперії, яка невелику частину свого життя називалася радянською імперією, але продовжувала бути російською імперією. Зрештою Росія буде розвалюватися. Вона буде розвалюватися і за національними ознаками, і за регіональною ознакою, тому що вся вона тримається на тому, що є експлуатування природних ресурсів і далі якимось елітам лунають гроші. Ця модель не може існувати в 21 столітті довго", - вказує він.

Також, за словами Пекаря, українська проблема в тому, що коли Росія почне стрімко розвалюватися, ми виявимося до цього не готові.

"Для нас сильна Росія - це завжди проблема, тому що вона буде продовжувати тиснути на Україну, намагаючись втягнути в свою орбіту. І слабка Росія - це теж велика проблема, тому що слабка Росія розпадається, буде сюди викидати сотні банд з озброєнням і з бойовим досвідом і десятки, якщо не сотні, тисяч біженців. Ми до цього не готові", - резюмував економіст.

Нагадаємо, раніше були названі сценарії розпаду Росії і його наслідки.