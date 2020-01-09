"Україна – наш партнер": в НАТО заявили про посилення військової могутності в Чорному морі

НАТО має намір посилити присутність в Чорному морі, як у важливому для себе стратегічному об'єкті.

Про це на зустрічі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Лудовіком Орбаном.

"Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Альянс має намір продовжувати посилювати свою присутність в цьому регіоні. Три країни НАТО є прибережними державами Чорного моря – це Туреччина, Болгарія і Румунія, ще дві країни регіону – Грузія і Україна – є цінними партнерами НАТО", – повідомив він.

У зв'язку з цим Столтенберг нагадав, що НАТО сприяв відкриттю морської військової академії в Україні торік, а також пообіцяв здійснювати більше військових навчань з державами-партнерами, передає ТАСС.

Також генсек оцінив внесок Румунії в НАТО і розповів про розгортання румунської армії в місіях під проводом Альянсу в Афганістані, Іраку, Косово та в Польщі.

Крім того, сторони обговорили поточну ситуацію на Близькому Сході.

"НАТО може внести більший внесок у регіональну стабільність і боротьбу з міжнародним тероризмом, і ми шукаємо, що ще ми можемо зробити", – акцентував Столтенберг.

Орбан і Столтенберг НАТО

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