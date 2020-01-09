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9 січня • оновлено в 17:51
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"Україна – наш партнер": в НАТО заявили про посилення військової могутності в Чорному морі

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НАТО має намір посилити присутність в Чорному морі, як у важливому для себе стратегічному об'єкті.

Про це на зустрічі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Лудовіком Орбаном.

"Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Альянс має намір продовжувати посилювати свою присутність в цьому регіоні. Три країни НАТО є прибережними державами Чорного моря – це Туреччина, Болгарія і Румунія, ще дві країни регіону – Грузія і Україна – є цінними партнерами НАТО", – повідомив він.

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У зв'язку з цим Столтенберг нагадав, що НАТО сприяв відкриттю морської військової академії в Україні торік, а також пообіцяв здійснювати більше військових навчань з державами-партнерами, передає ТАСС.

Також генсек оцінив внесок Румунії в НАТО і розповів про розгортання румунської армії в місіях під проводом Альянсу в Афганістані, Іраку, Косово та в Польщі.

Крім того, сторони обговорили поточну ситуацію на Близькому Сході.

"НАТО може внести більший внесок у регіональну стабільність і боротьбу з міжнародним тероризмом, і ми шукаємо, що ще ми можемо зробити", – акцентував Столтенберг.

Орбан і Столтенберг

Орбан і Столтенберг

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал армії США попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Йенс Столтенберг Віктор Орбан
Місце
Румунія
Теги
НАТО Чорне море
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
А сколько визга то было когда крым ушел,,,лужа лужа
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0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Всё что может НАТО это молоть языком) Из года в год одно и тоже. А рагули высунув языки и пуская слюни жадно внимают каждое слово)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, неужели вы не понимаете, что быть врагом России это смертельно для государства Украина?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
RUNIC, отсоси, враг ...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Zhikharev Dmitry, мы,понимаем..Понимаем одно-нынешняя Россия наш враг номер 1..Пока не вернете то,что украли..
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