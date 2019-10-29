Наближається великий обмін: в ОБСЄ повідомили нові деталі зустрічі в Мінську

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік розповів, що Україна і "Л/ДНР" готують масштабний обмін полоненими.
Подробицями зустрічі в Мінську, яка відбулася у вівторок, 29 жовтня, він поділився з журналістами, передає "Белта".
За словами Сайдіка, в гуманітарній підгрупі обговорювали підготовку "великого" обміну полоненими. Він зазначив, що йде дуже серйозна робота.
В ОБСЄ заявили про великий обмін між Україною і "Л/ДНР"
"Тут ми хочемо підготувати дійсно великий обмін, і тому потрібно працювати по кожній особі, щоб визначити її, можна сказати, майбутню долю", – уточнив він.
У свою чергу, терористи традиційно представили ситуацію в своєму світлі, звинувативши Київ у зриві переговорів з обміну. Представник так званої "Луганської народної республіки" керівник робочої групи "ЛНР" з обміну полоненими Ольга Кобцева висловилася в бік України.
"Українська сторона, на наш превеликий жаль, знову не виявила належної старанності в питанні підтвердження утримуваних осіб і не провела їх процесуальне очищення. Тому це питання з вини Києва залишається відкритим", – процитували її ресурси сепаратистів.
"ЛНР" у свою чергу готова до конкретних дій у цьому питанні, але тільки при умові дзеркальних кроків української сторони, які Київ поки не робить", – додала Кобцева.
ТКГ обговорила обмін полоненими в Мінську
УНІАН
За її словами, учасники робочої підгрупи також не змогли досягти прогресу в питанні ремонту моста у Станиці Луганській, оскільки Київ нібито не надав остаточного проєкту ремонту зруйнованого українськими силовиками прольоту. Сайдік же відзначив прогрес України в процесі ремонту зазначеного моста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група в Мінську 29 жовтня також погодила дату розведення сил і засобів у Петровському.
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