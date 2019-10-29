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29 жовтня • оновлено в 20:11
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Наближається великий обмін: в ОБСЄ повідомили нові деталі зустрічі в Мінську

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Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік розповів, що Україна і "Л/ДНР" готують масштабний обмін полоненими.

Подробицями зустрічі в Мінську, яка відбулася у вівторок, 29 жовтня, він поділився з журналістами, передає "Белта".

За словами Сайдіка, в гуманітарній підгрупі обговорювали підготовку "великого" обміну полоненими. Він зазначив, що йде дуже серйозна робота.

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В ОБСЄ заявили про великий обмін між Україною і "Л/ДНР"

В ОБСЄ заявили про великий обмін між Україною і "Л/ДНР"

"Тут ми хочемо підготувати дійсно великий обмін, і тому потрібно працювати по кожній особі, щоб визначити її, можна сказати, майбутню долю", – уточнив він.

У свою чергу, терористи традиційно представили ситуацію в своєму світлі, звинувативши Київ у зриві переговорів з обміну. Представник так званої "Луганської народної республіки" керівник робочої групи "ЛНР" з обміну полоненими Ольга Кобцева висловилася в бік України.

"Українська сторона, на наш превеликий жаль, знову не виявила належної старанності в питанні підтвердження утримуваних осіб і не провела їх процесуальне очищення. Тому це питання з вини Києва залишається відкритим", – процитували її ресурси сепаратистів.

"ЛНР" у свою чергу готова до конкретних дій у цьому питанні, але тільки при умові дзеркальних кроків української сторони, які Київ поки не робить", – додала Кобцева.

ТКГ обговорила обмін полоненими в Мінську

ТКГ обговорила обмін полоненими в Мінську

УНІАН

За її словами, учасники робочої підгрупи також не змогли досягти прогресу в питанні ремонту моста у Станиці Луганській, оскільки Київ нібито не надав остаточного проєкту ремонту зруйнованого українськими силовиками прольоту. Сайдік же відзначив прогрес України в процесі ремонту зазначеного моста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група в Мінську 29 жовтня також погодила дату розведення сил і засобів у Петровському.

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Теми
Обмін полоненими Мирні переговори в Мінську
Особа
Мартін Сайдік
Місце
Україна
Теги
військовополонені Донбас
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