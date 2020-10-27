Угорщина пригрозила Україні правом вето в НАТО через скандал із виборами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через втручання в місцеві вибори було "жалюгідним і нісенітницею". Крім того, він почав шантажувати Україну питанням НАТО.

Як пише Reuters, у своєму відеозверненні на особистій сторінці у Facebook Сіярто зазначив, що Будапешт нібито не отримував офіційного повідомлення про українську заборону щодо в'їзду двох угорських посадовців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Сіярто, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла й вирішивши заборонити в'їзд обох чиновників.

"Цим Україна надсилає повідомлення, що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", – сказав угорський дипломат.

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