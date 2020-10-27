Угорщина пригрозила Україні правом вето в НАТО через скандал із виборами
Сіярто заявив, що Україна сама себе позбавила підтримки Угорщини в євроатлантичній інтеграції
Вислання урядовців його країни дипломат назвав жалюгідним
Також угорський міністр звинуватив Київ у ненаданні офіційної інформації
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через втручання в місцеві вибори було "жалюгідним і нісенітницею". Крім того, він почав шантажувати Україну питанням НАТО.
Як пише Reuters, у своєму відеозверненні на особистій сторінці у Facebook Сіярто зазначив, що Будапешт нібито не отримував офіційного повідомлення про українську заборону щодо в'їзду двох угорських посадовців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За словами Сіярто, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла й вирішивши заборонити в'їзд обох чиновників.
"Цим Україна надсилає повідомлення, що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", – сказав угорський дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".
Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Через це Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту.
Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.